先有香港人素海霖去日本做AV女優界，再有明星級AV女優三上悠亞宣布引退，一時間很多「AV回憶」返晒來。80、90年代香港人不少都陪住日本文化長大，漫畫玩具日劇，當然還有AV女優！三級AV翻版光碟在灣仔、旺角區商場一定有一兩間，好景商場四樓有四仔阿叔。去到後來AV女優明星化，不少更來香港做宣傳，去到2000年左右SEGA《人中之龍》甚至連波多野結衣都請到來香港，連高登改歌都玩過劉華的「波多野露出片、任由途人發現」。



邊個AV女優陪伴住你長大？

早前連登討論區有人開po講「（童年回憶) 有個邊個AV女優真係陪伴住你長大」，見證不同年代的香港人，當年是看甚麼AV女優打發漫漫長夜。可能十幾年之後再開po問AV回憶，有人會諗起三上悠亞、素海霖（繪里奈）呢！

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吉澤明步＝暗黑版Stephy



由於被指跟香港歌手鄧麗欣 Stephy 撞樣，當時幾乎每次報紙風月版寫吉澤明步，都會追加暗黑版Stephy這代號。所以明步在香港地位是特別高。

吉澤明步＝暗黑版Stephy（網上圖片）

甚至有人將Stephy的相片改成鄧明步，笑死。（網上圖片）

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連登巴打的AV女優集體回憶

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川島和津実｜AV界的灰姑娘傳說

川島和津実只曾在AV界出現短短1年，搵夠錢就完全消失的傳奇。連登巴打表示「個樣完全唔似拍AV」，而同期在facebook 「冰火時光機」都有貼文講川島和津実，當年盛傳她：「幫男友還債，所以下海，還完就冇拍了」不少brother話一直對佢念念不忘。

川島和津実｜AV界的灰姑娘傳說

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facebook 冰火時光機 相片

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來源（連登討論區）