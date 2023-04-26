日本速遞公司向來有種「置き配」（放在門口）宅配便送貨形式，如果送貨地址沒人簽收，貨物就會置放在客人門外，速遞員就會離去。大大箱家電、PS5遊戲機都照樣放在門外，總有一日出事！名為「置き配盜難」、門外貨品被偷竊的情況倍增！



速遞貨品1個月被偷5次

日本名古屋一位35歲男子，正是「置き配盜難」的受害者：「放在玄關外、車庫門外的貨品多次被人偷竊，最初因為貨品不太值錢，不以為然就以為自己搞錯了，但次數愈來愈多且頻繁，我就肯定了自己的社區有人專偷速遞品。」苦主1個月內被5次偷去遊戲機、Figure玩具，終決定要想想辦法。

苦主1個月內被5次偷去遊戲機、Figure玩具，終決定要想想辦法。（設計圖片）

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疫情期間，速遞公司以「減少速遞員與客人接觸」為名，大幅增加「置き配」（放在門口）的做法，令被偷貨的機會大大增加。

疫情期間，速遞公司以「減少速遞員與客人接觸」為名，大幅增加「置き配」的做法，令被偷貨的機會大大增加。（東海TV 節目截圖）

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Apple AirTag定位追兇

首先他簽收了速遞的遊戲機後刻意不拆箱，只用刀片割開少少位置，再將Apple公司的AirTag定位追蹤品放進去。經過2日的等待，賊人終於上當！

苦主在遊戲機貨箱上割開少少位置，再將Apple公司的AirTag定位追蹤品放進去，希望追蹤到賊人。（東海TV 節目截圖）

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事主成功引到賊人偷貨，並靠iPhone追蹤貨品失竊的時間和地點；他發現被偷的貨品地位一直在變，時動時停，最終判斷出，偷貨者原來是另一家公司的速遞員，一身速遞員制服反成最佳「保護色」，一邊正常送貨，一邊偷走其他速遞公司「放在門口」的貨物！

鄰居以為賊人只是上門收取送貨，難怪多次作案都無被發現。

苦主早前接受當地電視台訪問（東海TV 節目截圖）

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苦主早前接受當地電視台訪問，回想起成功抓到小偷後，賊人下跪求饒，道歉並表示會將全部貨物物歸原主，但事主並不接受最終報警，將28歲、任職速遞員的疑犯鷹澤貴史繩之以法。

靠AirTag抓到小偷後，賊人下跪求饒，道歉並表示會將全部貨物物歸原主。（東海TV 節目截圖）

設計圖片

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