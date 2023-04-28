台灣消費金$5000｜香港有「Hello! Hong Kong」，台灣同樣有「$5,000消費金」吸引旅客。共 50 萬份的消費金，將在 5 月 1 日起，旅客可以透過網上登記，並在抵達台灣後進行抽獎，就有機會獲得 5000 新台幣（約 $1277）的消費金，可以在台灣符合支付要求的商店中使用，如正計劃出發去台灣的話，就要留意以下詳情，登記拿取「$5,000消費金」。



台灣消費金 2023

台灣將向自由行旅行（包括港澳旅客）派發 5000 新台幣消費金，而旅行團亦以獎金型式派發消費金補助。共 50 萬份消費金將分 3 年派發，今日共派25萬份，下年15萬份，最後10萬份於2025年派發。

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（活動網站截圖）

$5,000 消費金分為「電子票證」和「住宿折抵優惠券」兩樣，「電子票證」可選擇悠遊卡或 iPASS一卡通，在台灣提供小額支付的特約商店中使用，單次使用上限 $1,500，每日使用上限 $3,000。而「住宿折抵優惠券」即有 5 張 $1,000 優惠券，只限中獎者使用來支付配合活動的旅館和民宿。

（活動網站截圖）

登記和抽獎方法

自由行旅客可以在出發前至少1天（航班到達24小時前）至7天內，進入活動網站登錄個人資料，如姓名、護照號碼、抵達日期、航班資料等，完成後將收到系統發出的抽獎QR Code E-mail，抵達台灣後持 QR Code 於機場入境大廳活動專區，掃瞄參加抽獎即可。

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抽獎及兌獎地點：

1）桃園國際機場（第一及第二航廈）

2）臺北松山機場

3）臺中國際機場

4）高雄國際航空站



抽獎限制

$5,000 消費金只向在台灣停留 3～90日的旅客發放，而參加抽獎和兌獎期限為抵達台灣當日。如抽獎畫面顯示中獎，需憑護照及相關證明文件（包含入境章、登機證、電子來回機票）至兌獎區簽名領取消費金；消費金種類須與登錄時選擇相同，不得更換。

登記抽獎網站（按此進入）