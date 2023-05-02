數據論壇暨開放數據競賽2023｜兩地大數據雙創平台深化滬港合作

香港創新科技發展藍圖於去年12月公佈，提出四大發展方向和八大重點策略構建智慧香港。為增進滬港兩地數據科技人才交流，互相分享滬港開放數據的發展和未來規劃，香港特區政府資訊科技總監辦公室(資科辦)和上海市經濟和信息化委員會牽頭聯合舉辦「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」，並於「香港國際創科展2023」進行啟動儀式。除了舉辦專題論壇外，亦設立「滬港公開數據應用解決方案」展示區展示優秀案例反應踴躍。打造服務兩地的大數據雙創平台，深化滬港大數據產業合作。



2021年8月30日，當屆香港特別行政區行政長官率領的港方代表團與上海市市長龔正率領的滬方代表團以網上視像形舉行滬港合作會議第五次會議。當中會議合作備忘錄合作專案列表的第三段「創新及科技」第20項曾提出「開展SODA（上海開放資料創新應用大賽）與B4B（香港B4B Challenge大數據應用挑戰賽）等開放資料賽事，深化滬港大資料產業合作。」滬港各參與方將充分發揮SODA、B4B等資源優勢，積極發展為滬港開放資料應用合作的重要平台，共同合作舉辦「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」。

香港政府資訊科技總監辦公室(“OGCIO”) 及上海市經濟和信息化委員會 (“上海經信委”) 以聯合主辦身份一起啟動首屆「滬港合作開放數據競賽 2023」的儀式

國家科技部和港府早前在北京簽署「內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排」，這是全國兩會後香港與國家層面簽署的首份重要文件，充分體現國家與香港特區政府對創科發展的高度重視。相信國家稍後會陸續出台相關政策，推動內地科技信息資源，與香港共享，構建智慧香港。

「雙城數據、共建產業平台」、「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」由特區政府資科辦及上海市經濟和信息化委員會聯合主辦，並由B4B大數據應用比賽及SODA上海開放數據創新應用大賽大賽組委會聯合承辦。是次活動分為「滬港合作數據論壇」及「開放數據競賽」兩部份。首屆滬港開放數據競賽主題為「雙城數據、共建產業平台」，以「香港創新科技發展藍圖」提及的「空間數據共用平台」為數據基礎，結合滬港現有的開放數據集，探討內地與香港數據協作的安排，共同推動雙城智慧城市協同發展。加上「藍圖」勾劃出香港在未來五至十年的宏觀創科發展目標，包括大力推動數據流通及應用，因此，打造服務滬港的大數據雙創平台和深化兩地大數據產業合作是勢在必行。

政府資訊科技總監(署理) 黃志光先生JP 致辭

政府資訊科技總監（署理）黃志光先生，JP於致辭時感謝上海市經濟和信息化委員會以及各承辦單位大力支持是次活動和競賽。「『滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023』是兩地在開放數據應用方面的首個合作平台，意義重大。數據是現今世界驅動科研及城市創新的關鍵要素，對發展智慧城市和數字經濟均極為重要。香港特區政府一直致力推動政府部門和公私營機構積極開放數據，為科技創新提供更多能源和動力，繼續透過以數據主導的方式，促進香港智慧城市的發展。」

是次項目策展人B4B代表 李振業先生於活動結束前致閉幕辭

上海市經濟和信息化委員會副主任張英女士於活動致辭時表示：「當前數據化浪潮以前所未有的方式改變世界，新一代人工智能、元宇宙、區塊鏈、大數據的數字新技術持續疊代，引發了生產生活方式的深刻變革，生產力數字經濟正在融入經濟社會的各個領域，充分釋放數據化的放大效應。隨著世界走出疫情的陰霾，全球經濟加快加速，滬港合作也將開啟新的篇章。」張英女士表示未來可從三方面深入合作：一)深化場景共建，共同優化場景規劃方案；二)深化數據合作，在數據交流上國際化；三)深化交流合作的機制，將兩地的合作從單點突破提昇到生產合作的層面。她期望面對新一輪發展的機會，讓滬港能更加開放，最後預祝本次的論壇圓滿成功。

上海市經濟和信息化委員會副主任 張英女士 致辭

活動上透過論壇、培訓和競賽增進滬港兩地數據科技人才交流，互相分享滬港開放數據的 發展和未來規劃，以提升兩地開放數據的應用合作，推動智慧城市的發展。開放數據競賽將於 5月1日開始接受報名，利用開放資料和空間資料為與民生息息相關的賽題，提供資料洞察和應用方案。有興趣為香港和國內創新科技出力，貢獻兩地合作數據方案的團隊可於5月31日或之前報名，參與簡報會及基本培訓，再遞交方案建議書。成功入圍隊伍將於 7月接受技術訓練，更有機會親身出席8月於上海舉辦的總決賽環節，與一眾科技人才互相交流。