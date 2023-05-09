Z世代為何搶購舊式摺機電話｜少女因為小紅書網紅及韓國帶起，爭相搶購90年代的CCD數碼相機，Y2K打扮的女生，又會選用retro風味的大耳機掛在頸上當裝飾，連美國Z世代（Generation Z／簡稱Gen Zers）也開始返璞歸真用傳統「摺機」，背後原因並不只是模仿名人、追趕懷舊風潮那麼表面。



自出生已被過餘資訊包圍

正當全球都在期待iPhone 15和各式新款智能手機，出生於 1990 中後期至 2010 初期的Z世代，自出娘胎已跟智能手機、YouTube、SNS一同成長，自小就浸泡在大量網絡資訊，很可能患有手機斷癮症而不自知，他們現在正開始反思從資訊轟炸的社交網誌上抽身獨處，才驚覺世上有些手機是上不到網的。

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Z世代自出生已被過餘資訊包圍（設計圖片）

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用舊Feature Phone 不是摺芒smart phone

這個趨勢是由《華爾街日報》報導帶出，原來美國部分 Z 世代開始減少使用智能手機，轉用舊式摺機，讓自己從IG、FB上的爆炸資訊中解放。「摺機」並不是指Galaxy Fold這類新款「摺芒smart phone」，而是真真正正的上世代「Feature Phone」功能手機，特別選摺機也存在心理因素，就是連屏幕也看不到，專心過生活。

用舊Feature Phone 不是摺芒smart phone

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Nokia：月賣萬多部摺機

Nokia 生產商 HMD Global 發言人 Lars Silberbauer 向《華爾街日報》表示，不只Z世代，其他年齡、消費力的族群都愈來愈多人喜歡用摺機，他們每個月都可賣出數萬部Nokia傳統摺機。這些摺機有些是舊型，有些是新開發，定價約100美元／800港元，支援4G網絡及藍牙，有超長續航力，能打出打入收發SMS，也可以拍照拍片，部份擁有上網功能，也內置WhatsApp，但就無法安裝app，讓用家遠離手遊、TikTok短片、IG、fb的誘惑。

Nokia：月賣萬多部摺機（設計圖片）

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只是用作Second Phone

Silberbauer 補充，其實年輕人並非想完全「斷網」，只是擁有智能手機之餘將摺機當成second phone，盡量試圖減少自己每日的上網時間；真的有需要時，還是會拿出iPhone拍片打卡上Line Group的。或者你會覺得買摺機只是潮流，要斷網其實夠自制力就夠，但就是因為有人上網成癮戒不到，以這個方法踏前一步，不是壞事吧。

Z世代只是用作Second Phone，仍會一定程度使用智能手機。（設計圖片）

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