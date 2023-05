防流感／新冠肺炎突襲　入手捷家伴2大空氣淨化機　全方位殺菌

面對季節性流感及新冠肺炎兩大健康威脅,大家絕對不能掉以輕心。家居作為抗疫第一道防線,辨公室又是高危的室內傳播地帶,該如何有效減低感染風險?近年愈來愈多人購買空氣淨化機,盼可消除多種細菌及致敏原,甚至殺滅新冠病毒,惟市面上空氣淨化機款式眾多,功能亦不同。捷家伴的空氣淨化機配備專利GERMAGIC™ 殺菌技術,擁有超強淨化力,加上內置紫外光殺菌燈(UV-C),雙重守護用家健康,以下為你逐一拆解兩大型號的特點。

攝影:龔嘉盛



採用GERMAGIC™ 專利殺菌塗層技術 多項國際認證 可殺滅99.9%新冠及流感病毒

過濾病毒細菌並不等於將它殺滅,於選擇空氣淨化機前,宜先留意其濾網的功效!捷家伴空氣淨化機的HEPA H13過濾網採用專利GERMAGIC™ 技術,此殺菌塗層技術經HOKLAS-相互承認安排(MRA)機構之測試,證實有效殺滅多種細菌及病毒,包括麻疹病毒(ATCC VR-24)¹、腮腺炎病毒(ATCC VR-1379)¹、貓杯狀病毒(FCV)¹、MERS-CoV冠狀病毒²及新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)⁴,而甲型流感H1N1³、H7N9³、H3N2³等通通都能消滅,滅活率高達99.9%。

除了殺滅細菌病毒,HEPA H13濾網更採用兩項專利技術MECD™ 抗菌塗層及全新抗菌配方MAP-1™,並非以臭氧殺菌,故濾網於殺滅細菌、病毒的同時,並不會釋放臭氧或對人體有害的物質,即使家中有老人、幼童或毛孩等「高敏一族」,也可更安心。

捷家伴空氣淨化機配備採用專利GERMAGIC™及 GERMAGIC Thyme ™長效抗病毒塗層技術的高效過濾網HEPA Filter,成功通過美國環保署(EPA)認可實驗室之測試,證實有效直接殺滅多種細菌病毒。

GERMAGIC™ 抗菌塗層專利技術獲2018年「日內瓦國際發明展」金獎(非銀離子抗病毒專利技術),備受國際認可。

濾網抗菌效果獲多重國際測試認可,全賴背後團隊的努力。捷和實業於2018年聯同香港科技大學成立「創新環境健康技術聯合實驗室」,致力研發尖端的環境健康技術,GERMAGIC™ 的殺菌濾網現已應用於捷家伴的淨化殺菌機上,站在防疫最前線。以下介紹的兩款空氣淨化機不單備有HEPA H13濾網,更備有針對不同用家需要的功能。

內置紫外光燈雙重殺菌 消滅懸浮粒子及致敏原——PAC-2302C空氣淨化機

淨化空氣首要條件是殺滅病毒,捷家伴PAC-2302C空氣淨化機內置紫外光殺菌燈(UV-C),以254nm波長紫外線滅菌,與專利GERMAGIC™ 技術雙管齊下殺滅新冠和流感病毒,同時分解甲醛,阻截PM2.5細懸浮微粒,去除寵物、香煙、垃圾等異味,或花粉、塵垢等致敏原,全方位打造清新、潔淨的室內空氣,為健康把關。

PAC-2302C空氣淨化機能殺滅多種細菌病毒,同時截擊空氣中的懸浮粒子和致敏原,並清除異味。(被訪者提供相片)

捷家伴PAC-2302C空氣淨化機內置紫外光殺菌燈(UV-C),與專利GERMAGIC™ 技術雙管齊下殺滅新冠和流感病毒。

淨化力達最高級 智能操控 實時監測空氣質素——PAC5801空氣淨化消毒機

吸入過多空氣中的懸浮粒子,可影響呼吸系統和心血管健康。捷家伴PAC-5801空氣淨化機的淨化能力相當卓越,因其甲醛及顆粒物CCM(累計淨化量)分別達到最高級別的F4 與P4等級,而潔淨空氣淨化量(CADR)亦達580m3/h,持久耐用。用家更可配備滾輪底座,若於辦公室、酒店房間、課室等場地使用,於室內大範圍移動也十分方便,其適用面積可達1,000英呎。

不單移動方便,只要有一機在手,用家便可實時監測室內空氣指數,或調較其功能。PAC5801 空氣淨化消毒機可與手機App連接,接上WiFi後即可控制開關及調節風速,同時可在App內了解實時空氣質素(PM2.5)與濾網消耗數值,於App內更能同時遙距控制多部空氣淨化消毒機,十分方便。

不少本地學校、五星級酒店、政府機構等場地均有使用捷家伴PAC-5801空氣淨化機。(被訪者提供相片)

機身會顯示實時空氣質素(PM 2.5),用家亦可在App內掌握數據。

H13高效過濾網內部設有超級活性碳過濾網,空氣淨化機會自動提示用家更換。

限時優惠 送活性碳濾網

由即日起至5月31日,凡經一田電器屋、永安百貨、捷家伴官網、HKTVMall購買捷家伴空氣淨化機(型號PAC-2302C/PAC-2302C+0600套裝)即可獲贈多一塊活性碳濾網(價值$215)。

查詢電話:2370 0121

電郵:team@giabo.com

更多資料/ 官網購買:www.giabo.com/2302

