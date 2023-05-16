IG、FB這些社交 App，很可能是大部分用家，每日使用時間最多的 App，但似乎有後起之秀，威脅到 IG、FB 的地位。近日，網上出現越來越多有關「小紅書」的討論，更有網民發現「小紅書」已在 Google Play「熱門排行榜」中佔據第一位。

連登網民對「小紅書」反應兩極，而到底「小紅書」有什麼特色，可以在中、港、台中爆紅呢？



小紅書早在 2013 年已經推出，功能與香港人常用的 Instagram 相似，同樣以圖片、影片為主，可以透過按讚或留言與其他用家互動。而與 IG 不同的是，新註冊用家可依興趣選擇喜好內容，類似 Twitter 的系統，用戶要先選擇喜好內容，而系統會根據演算法推薦更多相關主題的內容，令用家更易掌握有興趣的資訊。

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大量「小教學」

興 IG 大部分都是分享個人生活不同，小紅書上的不同類別，都時常會看到教學類內容，如教化妝、旅遊行程、攝影教巧等包羅萬有，為用家帶來快捷學習的渠道。同時，小紅書的分類比 IG 清楚，就算沒有 Follow 也能在特定的分類中找到相關內容，在搜索指定內容上比 IG 方便。

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小紅書商店

另一個令大量用家駐足在小紅書的原因，是小紅書內建「商店」系統，品牌會找該領域的妝紅合作推廣商品，而且能直接在小紅書上購買。比 IG 放連結都諸多限制，小紅書對廠商和網紅的吸引力更大。

連登仔反應兩極

連登網民對小紅書爆紅反應兩極，有一部分認為小紅書是抄襲Pinterest而來，同時認為使用的群眾都是英文差，小紅書的內容在 Google、Reddit等能找到。而另一邊廂，即認為連登仔都逢紅反必，反駁小紅書有很多實用資訊，認為批評者根本未用過小紅書。

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資料來源：LIHKG