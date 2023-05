Jer柳應延@MIRROR 個人演唱會,MIRO優先搶票攻略!HKTicketing快達票 6大購票攻略 附連結|MIRROR四子將會在7月及8月舉行solo個人演唱會,當中Jer 柳應廷「JER LAU:“ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023」將在7月初舉行,首場更是MIRO fans club專場,想成功搶購一定要留意以下攻略。



(5月22日更新:直購連結)

今個夏天,與 Jer 放聲唱歌,放膽舞擺,一起用力愛!從原始起點看他眼中的新世界!Jer Lau柳應延將於7月7日至9日,於香港會議展覽中心 Hall 5BC舉行。而當中首場7月7日,更是MIRO專場,官方指當中7成座位以供各fans購買。不過今次MIRO們想購買,即日起至 5 月 21 日 23:59,於以下連結的活動頁面登記,然後5月22日的登記email內可收到MIRO專屬代碼。然後在5月24日於HKTicketing專頁中,輸入「MIRO 專屬代碼」便可以購入2張飛。

Jer柳應延@MIRROR演唱會2023 MIRO優先登記 (已經過期)👉登記連結

Jer柳應延@MIRROR演唱會2023 MIRO優先售連結 👉直購連結、HKTicketing

Jer柳應延@MIRROR演唱會 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Jer柳應延@MIRROR演唱會」座位表及門券價錢等資訊,$1080、$880及$580。

Jer柳應延@MIRROR演唱會 演出日期

Jer柳應延@MIRROR演唱會演出日期為7月7日至9日,當中7月7日為MIRO專場。

Jer柳應延@MIRROR演唱會 公開發售資訊

早前公佈了Jer柳應延@MIRROR演唱會 MIRO優先場發售時間,將是5月24日早上10時於HKTicketing購買。

這是其他演唱會的座位表,可用作參考

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購,當然第一時間與大家分享搶購心得。

+ 4

一向對搶飛有不少心得的記者,如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券,都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛,而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

Jer柳應延@MIRROR演唱會2023 何時舉行?如何搶購? Jer柳應延@MIRROR演唱會2023 即睇購買連結及心得 Jer柳應延@MIRROR演唱會2023 於哪個場地舉行? 香港會議及展覽中心 Hall 5BC舉行 Jer柳應延@MIRROR演唱會2023 門券詳情? 座位價格為$1080、$880及$580

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券,戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 4

+ 8

Jer柳應延@MIRROR演唱會2023 |6個搶票技巧

技巧1|準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入HKTicketing,建議電腦同時安裝多款不同的Broswer,如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」,可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「Jer柳應延@MIRROR演唱會2023」,便會因應時間而進入排隊頁面。另外,建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁,一同load入網站,增加多幾個機會都好。

(當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶)

技巧2|熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程,在購票前最好熟知流程,令有限時間購票時,不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼(不需要login會員都ok),然後再揀場次、門券數量,輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位,系統就已經會hold飛,只需要細心慢慢輸入,不要入錯便可。

技巧3|準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP,首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商,可分散風險。

準備好多張sim卡,以不同IP來搶飛。

技巧4|隨機應變

除了如準備充足外,在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組(如FB或TG群組),看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例,開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主,但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入,因此立刻轉軚,主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外,因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要,如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置,而如果只餘下不足一半座位時,便要「退而求其次」,選擇平日及不太靚的位置(如$680位)以求入場。

技巧5|提早5-10分鐘入網排隊

開售當日,因為需要提早排隊的關係,最好早上9:50-55分開始準備入網才是上策,有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6|請準備AE信用卡

信用卡方面,記者建議使用AE會比其他較好,因為AE信用卡大都不需要SMS認證,之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事,不是收不到便是太遲收,令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡,利用app來代替收SMS的方法,亦是較可取。