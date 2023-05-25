csl免費ChatGPT實用學堂｜最近AI話題不斷，ChatGPT、Midjourney等AI工具不斷推陳出新，而且日日都有新事物推出，為了提升工作效率，就一定要花時間去學識使用。CSL就推出5G AI Academy，免費為每一個人提供一系列AI工作坊，加速城市智慧化轉型。



CSL Mobile作為作為行業領導者，提供最新最快的服務，協助認識新科技並保持競爭力。隨著Web3.0時代的來臨，CSL Mobile成為首個電訊商打造Web3.0 Academy，教授NFT、元宇宙等知識。人工智能在各個領域廣泛應用，AI將成為日常生活的一部分。為此，CSL Mobile聯同Preface和Samsung合作，推動市民融入AI生活。

👉 iPad版Final Cut Pro詳盡實測｜指間簡易操作專業功能 輸出速度快

CSL Mobile將提供線上線下的5G AI體驗，定期舉辦免費的AI入門攻略工作坊，讓用家認識生成式AI的基本概念。此外，在指定的1O1O Centre和csl專門店，他們將設立AI專區，利用三星Galaxy系列產品展示Preface提供的科技資訊和GPT技術體驗。客戶在體驗流動5G的同時，也能體驗到Galaxy生態系統的多工操作、Samsung Knox保安平台，以及生成式AI應用帶來的安全、便利和效率提升。

👉 iPhone迷思｜手機會偷聽？有幾防水？前Apple技術人員破解17迷思

同時，選用1O1O或csl 30GB或以上的指定5G服務計劃的客戶，可免費參加Preface提供的AIChat Applier獨家證書課程，了解GPT技術應用的潛力，以及人工智能對工作模式的革新和改變。客戶還可獲得3個月的Preface TechBites服務，通過學習平台和短片掌握最新科技資訊和趨勢。同時購買三星產品的客戶，還可額外獲得1個月的Preface TechBites服務。有興趣的用家就一定要上官網了解更多詳情。