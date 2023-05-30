冷氣慳電技巧｜溫度毋須校最低！28度比18度涼？日節目教慳電設定
撰文：陳錦洪
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根據天文台的預報，本周將升至 34 度高溫，每日回家第一件事就是打開冷氣，但大家又會把冷氣設定到幾多度呢？日本節目《日本人の3割しか知らないこと》就分享，其實使用 28 度也可以比 18 度更快涼，而且比較慳電。
送風量很重要
日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》對冷氣使用進行了實測，把工作人員分為兩組，同在36度的房間內，第一組把冷氣調到18度，再觀察工作人員體溫變化，發現體溫下降需要7分鐘；另一組即把冷氣調到28度，不過把冷氣的風力開到最大，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯下降。
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節目找來的家電專家指，導致以上結果的原因是冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，因此當冷氣的風力最大時，會更易令房間內的空氣對流。相反，只把冷氣溫度調低，但沒有加大送風量的話，房間要達到目標的 18 度就會消耗更多電力。因此，想令房間快速變涼，更重要的是令房間的冷空氣能有效對流，加大送風量，以及使用循環扇才是更精明的方法。
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冷氣風速應調校最高/最低？
應該設定冷氣機在最高風速檔，以達到最佳性能和最大的節電效果。
詳情請睇：https://bit.ly/3MZxI7C
影響冷氣機耗電原因是什麼？
房間面積大、室內人數多、冷氣機位置和天花距離過近等因素都會增加冷氣機的電費。
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