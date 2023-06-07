經常都會聽到人說，微波爐、氣炸鍋，甚至手機用得多會致癌。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，有 3 類家電會令室內導致空氣污染，因而有機會增加患上肺癌的風險。



加熱食物的家電

蘇一峰指出在廚房煮飯時，其產生的油煙會令空氣污染，增加患上肺癌的風險。同時，使用氣炸鍋時，都會散發 PM2.5 懸浮微粒，因在運作時風扇的旋風效果，會把高溫的熱氣往下貫穿，空氣循環效果甚至比快炒帶來的 PM2.5 多。

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由於使用氣炸鍋時，沒有明顯的油煙噴出，因為很多人都不太會打開抽油煙機。其實 PM2.5 看不到、嗅不到，但不等於不存在使，用氣炸鍋但沒開抽油煙機的話，油煙濃度比有打開時高出 1,525 倍，因此建議使用氣炸鍋時，應要使用抽油煙機吸走 PM2.5，而且就算關上氣炸鍋後，也不應即時關閉抽油煙機，最好多運轉 5 分鐘，以確保附近的微粒都能被吸走。

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正確抽油煙機用法

首先，當要煮食時就應把抽油煙機打開，同時謹記「早開遲閂」口訣，在爐頭關閉後也保持開啟約5分後才關閉，將廚房內的油煙最大程度排走，減少吸入PM2.5，減低患癌風險。

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消毒用家電

蘇一峰提醒，一些標榜有「臭氧消毒」功能的家電，如洗碗機、洗衣機，在開始該功能後會在消毒過程中產生臭氧，如在沒有足夠空氣流通下使用，也會導致室內空氣污染，引發呼吸道發炎、氣喘問題。

影印機碳粉要小心

影印機運作時，會加熱碳粉令碳粉附在紙上，同時會產生臭氧。如影印時會明顯聞到異味的話，就等於無形中吸入了很多 PM2.5。因此使用時，盡量保找空氣流通，以降低 PM 2.5 水平。