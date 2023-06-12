冷氣機｜香港連日有酷熱天氣警告，炎熱氣溫不得不開冷氣消暑。一回到家，想盡快降溫很多人都會開大風量和調低溫度，甚至有人會調至 16 度。不過，原來想冷氣快涼一點，而且比調低溫度更慳電，冷氣的出風角度原來是關鍵。



出風角度好重要

「台電電力粉絲團」在Facebook專頁分享，想冷氣可以更快冷又慳電，只要在開冷氣時把出風口朝上吹，就能帶來截然不同的冷房效果。因為冷空氣會向下降，當風口朝上時會令冷空氣更均勻地分散到室內，加快降溫表現。同時使用風扇、循環扇的話，也能提算空氣循環，也有助提升冷氣效率。

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（圖片來源；FaceBook@台電電力粉團）

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送風量很重要

另外，日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》曾對冷氣使用進行了實測，把工作人員分為兩組，同在36度的房間內，第一組把冷氣調到18度，再觀察工作人員體溫變化，發現體溫下降需要7分鐘；另一組即把冷氣調到28度，不過把冷氣的風力開到最大，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯下降。

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發現比起冷氣的溫度，風力大小更影響降溫速度，因此想慳電又要加快降溫，無需調低冷氣溫度，只要把風力推大或使用自動送風模式即可。

資料來源：FaceBook@台電電力粉團