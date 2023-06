放賣iPhone|繼 Vision Pro 後,Apple將會約在 9 月推出 iPhone 15 系列,iOS 17 亦會上架。每年推出新 iPhone 和 OS 版本,都意味一部分舊機被淘汰。如今年正想換機,而打算把舊 iPhone 放售或 Trade-in 的話,就要留意有三款機或會在 9 月大跌價。



iPhone 回收價影響

二手手機回收網站「SellCell」最新的報告指出,其分析了 40 多間回收商的數據,觀察 iOS 16 推出時,對 iPhone 6S 和 7 的回收價影響,而這兩款舊機即是不能升級 iOS 16。「SellCell」發現該兩款 iPhone 在 iOS 16 推出時,在一星期內貶值了約 11.7%,在 6 月至 9 月間平均貶值了 42.8%。

👉手機充電4大禁忌|叉電線插手機定電源先?錯次序有機會整壞機

「SellCell」認為被 Apple 新的 OS 系統淘汰的舊機,其回收價將會快速下跌。而 9 月 iPhone 發布會後上架的 iOS 17,將會不支援 iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X,因此估計這三款 iPhone 的回收價將如 iPhone 6S 和 iPhone 7 時同一命運,出現大幅度跌價。如正使用這三款手機,而又打算今年換機的話,建議在 9 月前脫手,或會有更高的回收價。

👉消委會12款循環扇評測|貴未必好!8款竟未通過部分安全測試

👇👇Apple iPhone 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比(2023年6月最新)👇👇👇

iOS 17支援機種

iPhone XS and XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro and Pro Max

iPhone 12 and 12 mini

iPhone 12 Pro and Pro Max

iPhone 13 and 13 mini

iPhone 13 Pro and Pro Max

iPhone 14 Pro and Pro Max

iPhone SE (2nd and 3rd gen)

👇👇👇按圖看二手手機交易買/賣方 8 點注意事項👇👇👇

+ 10

資料來源:sellcell