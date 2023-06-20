2023年新電視要點揀？睇劇打機各有選擇！

今時今日，電視機不只用來「睇電視」，大家更常用來觀看串流平台的劇集和電影，以及作為家用遊戲機打機之用。因此，電視機的用途越多，大家對其有越高的要求，例如放置在窗邊時仍有足夠的光度去觀看，或者有最高性價比讓你深入遊戲世界。2023年新電視機究竟要如何選擇？本文將為你推薦信心之選！



科技日新月異 電視仍難以被取代

隨着科技日新月異，電子娛樂產品越來越多，大家只需一部智能電話或平板電腦，便能觀看電視台的節目，以及串流平台的劇集和電視，當然打機亦是重要的一環。然而，至今電視機仍然不能被智能電話和平板電腦取代，除了作為家庭中樞外，對於遊戲玩家而言，使用性能和畫面質素俱備的電視機來暢玩家用遊戲機3A大作的體驗，亦非電話遊戲能並肩。

既然電視機有難以被取代之處，代表它的發展和技術幾近每年推陳出新，讓用家有更好的體驗，以下因應不同的住宅設計為你推薦2023年有哪些新電視機值得留意！

電視的尺寸和畫面質素是智能電話和平板電腦難以取代。

充足採光的客廳｜高亮度、高畫質之選: Samsung Neo QLED

香港寸土尺金，大部分住屋空間有限，不少家庭的電視機都放置在窗邊或接近外來光源的位置。然而，相信大家都試過在日頭觀看電視時，畫面受陽光光線直接照射蓋過，令畫面很難看得清楚，有時甚至甚麼都看不到。因此，不同品牌都致力研發增加電視機亮度的技術，當中就包括Samsung近期推出的Neo QLED 系列。

Neo QLED以專利的量子Mini LED作為背光系統，雖然尺寸是一般LED的四十份之一，但密集的背光mini-LED排列，令光度大幅提昇，就算在光猛的客廳都不會影響觀影體驗。加上量子矩陣技術Pro，令到Neo QLED 所具備的照明區域比一般的量子矩陣技術多 1.5 倍，配合量子神經網絡處理器，可以更精準地控制畫面中的光暗對比。而處理器中的64個神經網絡可以提升影片中的細節，簡而言之，即是不論原本影像的解像度如何，它都能自動提升影像畫質。

結合三大技術，造就Neo QLED 8k能再正午陽光的照耀下，仍能有足夠光度顯示清晰的影像，令用家觀看得更加舒服。

Neo QLED 系列當中亦備有「8K」型號。「8K」是指電視的解像度，與傳統4K電視比較，所包含的像素是4K的四倍，除了能呈現更多的畫面細節外，亦能展示更極致的立體深度，帶來最逼真的沉浸式觀看體驗。

Samsung Neo QLED 8k包含量子神經網絡處理器、量子矩陣技術Pro和量子Mini LED三大技術，加強影像質素與亮度。

家庭影院｜視聽娛樂打機之選: Samsung OLED

然而，對於一般港人而言，星期一至五的日照時間基本上都要工作，所以晚上才會回家使用電視機，陽光蓋過電視亮度的影響不大。除了旗艦的Neo QLED 8K外，仲可以考慮同樣於今年推出的Samsung OLED。

有別於市面上其他OLED電視機的WRGB技術，Samsung OLED採用獨家的量子點技術，透過注入800萬個由三個子像素（紅色、綠色和藍色）所組成的自發光像素，能提高屏幕的亮度、色彩準確性和耐用性，更成爲全球首批獲得Pantone Validated™認證的HDR OLED電視。

Samsung OLED採用量子點技術，能提高屏幕的亮度、色彩準確性和耐用性，是全球首批獲得Pantone Validated™認證的HDR OLED電視。

Samsung OLED同時支援 4K 144Hz的遊戲輸入，能帶出持續不間斷的清晰視覺效果和極快速度，為家用遊戲機玩家帶來福音。至於聲效方面，它支援Dolby Atmos和主體追蹤環迴聲效（OTS）技術，除了讓你體驗更高層次的杜比全景聲（Dolby Atmos®）外，OTS亦能追蹤每個場景中，每個動作的音頻，讓你打機時亦能享受到最好的視覺和聽覺體驗。

今年推出的Samsung OLED 除了提供55” 和65”之外，今年仲額外提供77＂ 特OLED 版本，滿足不同用家需要。

最後，兩個系列的Samsung電視均能連接升級版的SmartThings，用家透過後者能以一個介面便能管理所有連接的Samsung裝置，進一步實現智能家居。

不論Neo QLED或OLED都能以升級版的SmartThings控制，進一步實現智能家居。

（資料及相片由客戶提供）