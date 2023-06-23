Apple 突然推出 iOS 16.5.1 更新，把 iOS 16.5 的版本漏洞修復，同時解決了其中一個很多用家都反應的 Lightning 轉接線災情問題。因此，如正使用 iOS 16.5 的話，非常建議盡快更新 iOS 16.5.1。



iOS 16.5.1 版本在昨日（6月22日）已經在「系統」中更新。很多用家在 iOS 16.5 中發現，iPhone 在能透過 Lightning 轉 USB-C 的轉接線，傳輸資料、連接，甚至充電。iOS 16.5.1 版本主要解決這問題，記者測試更新後已能重新透過轉接線傳送相機照片。

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修復兩大漏洞

iOS 16.5.1 另一個重點，就是修復了 Kernel 和 WebKit 兩個安全性漏洞，解決應用程式夠以核心許可權執行任意程式，以及處理惡意製作的網頁內容可能會導致任意程式執行的問題。因此，iOS 16.5 版本的用家，為了加強系統安全，避免因漏洞而令手機被黑客有機可乘，建議盡快更新 iOS 16.5.1。

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