美國旅遊Sim實測2023，KKDAY／KLOOK與鴨記卡網速比併邊張最好？｜暑假將至，不少人都會考慮去歐美來一次長假期，今次記者就襯早前前往美國工作，同時為大家實測4張不同入手方法的美國sim卡，且看邊一張夠快、抵用。



今次記者就在KKDAY、KLOOK以及深水埗鴨記購入4張美國用的sim卡，包括當地電訊商的sim卡或台灣／本地的漫遊sim卡。

今次記者於美國採訪時，同時實測4張不同sim卡。

T-Mobile 15天 10GB＋無限美國通話上網電話卡

首先試最貴的T-Mobile 15GB無限美國通話上網電話卡（約$253），因為包美國區內通話，因此出卡時會同時有美國手機號碼提供，亦都方便大家在美國利用當地電話登記不同app服務或利用Lyft call車等。而這張卡最大的優點便是它一插即用，而且不少地方可以接收到5G網速，記者就在三藩市機場、San Jose市區以及Apple Park附近，都有著非常高速的上下載速度，下載速度最快可達至1029Mbps，最慢至少亦有350Mbps左右；上載速度亦都不慢，平址都有100Mbps左右，因此無論睇片、或工作都非常滿意。而且不少地區都能夠接收到5G網絡，就算只收到4G網絡，平均下載速度都只少有300Mbps左右，夠快速。

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AT&T 美加墨三國通用無限上網、通話SIM 卡

以往不少人認為覆蓋範圍較大的AT&T是選擇美國旅遊sim卡的首選，今次記者在三藩市、San Jose等地方使用時，其接收力的確比T-Mobile稍好一點，亦都可接收到5G+的網絡，不過網絡速度就比了下去。在多個地點實測時，下載網速雖然只有300Mbps左右，而上載速度仍有60-80Mbps左右，但整體上網速成續算是中上質素。另外，因為它亦都提供了美國電話，加上美國加拿大及墨西哥三地都可以使用，性價比非常高（$182）。

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美國4G上網SIM卡（14日、5GB流量）

這張14日4G美國上網sim卡（$140），是台灣推出的「漫遊卡」，在美國需要開啟「數據漫遊」才可以使用。而這張卡因為只提供數據，沒有當地電話號碼，可能就有點不便。不過價錢較便宜，而且用完基本數據後仍然會無限流量上網，但速度就會大幅下降。記者就在多地實試這一張卡，網速非常「飄忽」，亦不算快，下載速度平均60Mbps、下載速度就只有10Mbps左右，網速不過不失，一般上網都夠用。

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KLOOK 購入的美國4G上網SIM卡

鴨記卡：美國通30日無限數據

最後實試的在深水埗鴨記購買的美國旅行sim卡，這一張基本是3HK的漫遊卡，去到美國時同樣需要開啟「漫遊」功能才可。而此卡基本上是4G無限上網，網速亦都是不過不失，下載速度平均60-80Mbps，而上載速度則大約有20Mbps左右。而Ping time亦有點慢，感覺網絡不夠好。但30日無限上網，只需要百餘元（市價約＄140），相當抵玩。如果對於網速沒有什麼要求，但又需要在美國較長時間旅行的話，這張卡尚算不錯選擇。

鴨記購入的4G漫遊sim卡

這張香港漫遊sim卡，在美國接收力不錯，但網速就有點慢。

總結

今次記者前往美國Apple Park直擊新產品之餘，同時實測了4張不同電訊商的美國sim卡，發現都算是一分前一分貨，最快最好用的便是最貴的T-Mobile，如果想要性價比、抵用之選，就一定會揀「AT&T 美加墨三國通用無限上網、通話SIM 卡」。而其餘2張「漫遊卡」，表現就算合格，但有得揀未必會選擇這兩款。