Amazon Prime Day 2023 又開始，今次美國 Amazon Prime會員優惠至 7 月 13 日，下午 3 點為止。有留意 Prime Day 的話，都知道 Amazon 的電子產品優惠極高，半價 SSD、SD卡、電腦產品不盡其數。今次精心挑選 15 件抵玩產品，以及教大家如果免費獲得 Prime 資格。



Amazon Prime Day 有大部電子產品、家電、Amazon自家品牌產品優惠，一如以往，SSD的價錢非常吸引。Samsung 990 PRO 2TB 半價只要約$1,017，比香港行貨便宜約$200。ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED手提電腦 6 折，只要約$10,178，比香港行貨便宜約$5,000。

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Amazon Prime Day 2023必入手15件產品推介👇

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一日 Amazon Prime 會員

Prime Day 優惠需要 Prime 會員才能使用，不過會員月費需 $14.99 美元，如果只為了 Prime Day 實在有點不值。建議買家可以申請一個新的 Amazon 會員 ，從而得到 30 日的免費 Prime 資格，以藉此拿到優惠資格。

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香港免運費

Amazon 部分產品能提供免運費直到香港的服務。只要在帳戶地址中，使用香港的收件地址，就能在個別產品中，看到有沒有免運費優惠。在 Amazon 網購運費是非常重要的一點，就算產品比香港便宜，但也有機會因為運費令其不划算。