近日元朗發生兩單起火意外，同樣疑似與充電器有關。使用充電器其實暗藏很多陷阱，一不小心短路起火，輕即出現財物損失，重即會導致傷亡，因此絕不能忽視。以下4個充電禁忌，記得千祈不要犯。



疑似充電器短路意外

昨日（13日）元朗一單位起火，消防到場灌救約 16 分鐘後將火救熄。事件中有一名 28 歲南亞裔男住戶腳部輕微灼傷，而起火單位焚毀及窗門玻璃全部碎裂。消防初步估計火警疑因充電器所致。7 月 9 日元朗區也曾發生火警，甚至傳出爆炸聲，同樣懷疑是因充電器短路引致。

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👇勿犯4大充電禁忌👇

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由於現時一個用家都可能持有多於兩個，需每日充電的裝置，可想而知一個家庭的充電產品數量之多。每日充電但很多人都會忽略其安全風險。首先針對充電裝置上，當用家能感覺到裝置充電出現異常，如機身或充電器過熱，就應即時停止充電，如溫度未有下降，就應把裝備關機，停止電池運作。

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👇👇消委會 5 大充電器使用安全貼士👇👇

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另外，針對充電器上，消委會曾分享 USB 充電器的 5 大安全使用貼士。特別要提醒一點，雖然部分產品有自動停止停電的設計，但仍建議不應在睡覺時和無人在家的情況下充電，避免裝置、電池或電線因損耗而出現短路，甚至引致起火。