電腦遊戲市場近年錄得顯著回升，不同的玩家都對電腦平台所能帶來的更佳體驗而紛紛「轉會」，而遊戲筆電就為這些用戶提供了一站式方案，故越來越受歡迎。



而在遊戲筆電市場一向作風進取的 MSI，在 2023 年又推出了全新的旗艦遊戲筆電 Raider GE78 HX，在硬件以及設計上都再行突破，今次《香港01》科技玩物記者就取得一部頂級版本為大家開箱實試！

MSI Raider GE78 HX 開箱：型格外型、配置齊全

MSI 電競筆電一向走低調型格風，MSI Raider GE78 HX 在這方面當然毫不保留，除了耐用、型格的黑色金屬機身，MSI 就在機身上加入紅色線條襯托出旗艦機的高級感。

MSI Raider GE78 HX 在低調之餘加入了電競機必備的 RGB 燈效配置（蔡浩騰 攝）

另外除了可以發光的 MSI 龍盾 Logo、以及作為電競機必備的 RGB 發光鍵盤之外，今代 Raider GE78 HX 又加入了 Mystic Light RGB 全景炫光燈效，並透過透明部件令燈效在機身前方、上方都一覽無遺，令電競氛圍大增。

在型格設計之外，Raider GE78 HX 作為一部電競筆電，機身四周的 I/O 介面亦十分齊全，即使用戶要用來進行遊戲直播，都肯定有足夠的擴充空間👇👇👇

在顯示配置方面，Raider GE78 HX 採用了 17.3" 的 QHD+ IPS 顯示屏幕，更新率達到 240Hz，而且支援100% DCI-P3色域，在視覺上提供上乘表現。

17.3" 的 QHD+ IPS 顯示屏幕，配合 6 單元揚聲器，整體影音效果十分討好（蔡浩騰 攝）

獨家電競遊戲軟件配套

MSI Raider GE78 HX 除了外觀夠硬核，其內置的軟、硬件都屬於市場上一等一級數。先講硬件，目前版本的 MSI Raider GE78 HX 採用了第 13 代之 Intel i9-13980HX 處理器，另外備有 NVIDIA GeForce RTX4090 獨立顯卡。

有如此強勁的硬件，又豈可沒有軟件配套？首先內置的 SteelSeries GG 可以用於設定鍵盤以及 Mystic Light 燈效👇👇👇

MSI Raider GE78 HX 的 MSI Center 就提供了多項針對屏幕輸出、機體性能以及電源配置的設定，讓用戶可以自行因應需要對系統進行調整，是要以能耗優先還是遊戲體驗為主，都由用戶自己話事。

MSI Center 就提供了多項針對屏幕輸出、機體性能以及電源配置的設定

超卓遊戲體驗

在 MSI Raider GE78 HX 上運行高階畫面大作遊戲，都可以長期保持著 150fps 或以上的流暢輸出

MSI Raider GE78 HX 在硬件上號稱頂級，除了上面提及的 17.3" 大屏幕、高階處理器及獨立顯卡之外，i9 型號還加入了MSI OverBoost Ultra 技術，可以發揮絕佳的遊戲性能，我們就在 MSI Raider GE78 HX 上以高畫質配置運行了《永劫無間》、《OverWatch 2》等等 3A 級大作，全部都可以全程以約 120fps 的幀數運行遊戲。

而令人驚喜的，還有 MSI Raider GE78 HX 所配置的 MSI Cooler Boost 5 散熱模組，令散熱效率大大提升，即使玩了幾局遊戲、橫跨 2 小時， MSI Raider GE78 HX 的機身都沒有任何令人不快的熱量積累、大大提升了玩家的作戰時間。

最容易在遊戲間積累熱量的鍵盤區間都依然保持低溫，是長期作戰的關鍵優點所在

MSI Raider GE78HX 現已在香港上市，售價港幣＄32,999。

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