Nothing Phone(2) 上市|設計相當出格的「透明手機」二代 Nothing Phone(2) 在發布不久後,在 7 月 21 日就會在香港正式發售。由於配置上提升為旗艦定位,今代 Nothing Phone(2) 在售價上亦有所調升、正價需要逾$5000,但其實要用上一代的價格入手,依然有方法的。



Nothing Phone(2) 將在7 月 21 日就會在香港正式發售(陳葦慈 攝)

csl. 獨家發售 Nothing Phone(2) Mirror、Collar 現身撐場

Mirror 三位成員、Collar 全隊與 HKT 個人業務行政總裁林國誠先生手持 Nothing Phone(2)合照(陳葦慈 攝)

由 Nothing ear(1) 開始已經與 Nothing 合作的 HKT,今次依然會是全港電訊商中唯一提供上台出機優惠的,為了隆重其事,csl. 更在 7 月 19 日夥同 Nothing 舉行了正式發布會,找來 MIRROR 成員 Lokman、Stanley、Tiger 以及全隊 Collar 到場撐場!👇👇👇

+ 7

csl. 上台出機、Nothing Phone(2) 即減$1,900?

1O1O 及 csl. 客戶現選用 12GB 數據或以上的 5G 服務計劃、再 Trade-in 指定型號手機,使可以優惠價購買 Nothing Phone (2) (12+256GB),最低為港幣$3,599、又即貼近上代 Nothing Phone(1) 在香港初推出時的售價。

另外 1O1O 及 csl. 客戶在出機的同時又將享有多樣限定禮遇,包括 Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機、原廠螢幕保護貼和保護套以及免費 6 個月 MOOV 16 bit 服務計劃等等。月費詳情可以按圖放大👇👇👇