Nothing Phone(2) 上市｜設計相當出格的「透明手機」二代 Nothing Phone(2) 在發布不久後，在 7 月 21 日就會在香港正式發售。由於配置上提升為旗艦定位，今代 Nothing Phone(2) 在售價上亦有所調升、正價需要逾＄5000，但其實要用上一代的價格入手，依然有方法的。



Nothing Phone(2) 將在7 月 21 日就會在香港正式發售（陳葦慈 攝）

csl. 獨家發售 Nothing Phone(2) Mirror、Collar 現身撐場

Mirror 三位成員、Collar 全隊與 HKT 個人業務行政總裁林國誠先生手持 Nothing Phone(2)合照（陳葦慈 攝）

由 Nothing ear(1) 開始已經與 Nothing 合作的 HKT，今次依然會是全港電訊商中唯一提供上台出機優惠的，為了隆重其事，csl. 更在 7 月 19 日夥同 Nothing 舉行了正式發布會，找來 MIRROR 成員 Lokman、Stanley、Tiger 以及全隊 Collar 到場撐場！👇👇👇

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csl. 上台出機、Nothing Phone(2) 即減＄1,900？

1O1O 及 csl. 客戶現選用 12GB 數據或以上的 5G 服務計劃、再 Trade-in 指定型號手機，使可以優惠價購買 Nothing Phone (2) (12+256GB)，最低為港幣$3,599、又即貼近上代 Nothing Phone(1) 在香港初推出時的售價。

另外 1O1O 及 csl. 客戶在出機的同時又將享有多樣限定禮遇，包括 Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機、原廠螢幕保護貼和保護套以及免費 6 個月 MOOV 16 bit 服務計劃等等。月費詳情可以按圖放大👇👇👇