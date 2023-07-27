Samsung 摺機搶先試玩體驗｜Samsung 新一代摺機 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 在 7 月 26 日正式發布，今代在設計上針對了前代弱點進行改進，使這兩部新摺機成為炙手可熱的科技新品，相信不少人都對兩部 Galaxy Z 系列摺機新作有相當大的興趣，但在真正入手之前想了解更多？在香港動漫電玩節2023就有機會啦！



動漫節即場玩 Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5

今年 csl 及網上行再度參展「香港動漫電玩節2023」、並再度成為大會指定 5G 流動網絡及光纖寬頻供應商，在其展攤處除了與 PlayStationⓇ、Xbox 等遊戲廠商合作推出遊戲試玩活動，今年更抓住 Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5 發布的時機，在動漫電玩節的台上進行新摺機系列的試玩體驗活動！

在 7 月 29 日（星期六）晚上 7 時，《香港01》hashTech 科技玩物編輯 Aaron 以及美女主持丁彥均（丁丁）就會在 csl x 網上行展位（Hall1 - E13）即場試玩兩部 Samsung 新系列摺機，以及介絡兩部摺機的眾多嶄新功能。

即場出 Samsung 摺機享高達＄9000 預訂禮遇

屆時兩位主持除了會即場 Fans 進行互動，csl 更預備了多項會場獨家的禮遇，當中包括 Club 積分、Galaxy Z Flip5 或 Z Fold5 淨機預訂優惠等等，隨時拎走高達＄9000 預訂禮遇！

對 Samsung Galaxy Z Fold5／Z Flip5 兩部摺機有興趣、或是想要贏取會場獨家 csl 限定禮遇的話，就記住屆時留意網上直播、或是親臨 csl x 網上行於動漫節的展位（Hall1 - E13）啦。