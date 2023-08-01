無記名 Suica 卡和 PASMO 卡在 6 月 8 日已經停售，而昨日（7月31日）JR東日本再宣布，由 8 月 2 日起連記名式 Suica 也停售，同時旅客專用的 Welcome Suica 的購買數目和銷售點，也將受到影響。



僅有3地區出售實體 Suica 卡

日本JR東日本、PASMO協議會、東京單軌電車公司及東京臨海高速鐵道公司公布，由於晶片短缺問題，8 月 2 日起連記名式 Suica 也停售，包括 Monorail Suica、Rinkai Suica 和 PASMO卡，而且目前未知再次發售時間。當然，現時持有實體 Suica 卡可以繼續用，而實用 Suica 卡將只會在青森、盛岡及秋田地區能買到。

Welcome Suica 受影響

在實體 Suica 卡停售期間，旅客仍可以購買限期 28 日的 Welcome Suica，不過JR東日本表示，同樣是晶片短缺問題，每人只限買1張 Welcome Suica，而且東日本地區的購買點縮減到只有以下地點：

Welcome Suica實體卡



JR東日本旅行服務中心（駅たびコンシェルジュ）：成田機場站、機場第2航廈站、羽田機場 第3航廈站。



Welcome Suica自動售貨機：成田機場站、機場第2航廈站、羽田機場第2航廈和第3航廈站。



虛擬 Suica 卡

最方便的方法，當然是直接把 Suica 卡加入到手機錢包內。iPhone 可直接在 Apple Wallet中新增 Suica 卡，而且無需事前擁有。同時，可以直接在手機內增值，無需排隊或在擁擠的 JR 站中找增值機。

iPhone 加入 Suica 卡方法👇👇

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如何在iPhone Apple Pay中添加Suica西瓜卡？ 於iPhone Apple Wallet 設定內加入，無需持有實體卡。

詳情請睇：https://bit.ly/44TMnaT 香港Android手機可以用到Suica嗎？ 暫時僅限日本地區Android用戶使用

詳情請睇：https://bit.ly/44TMnaT 如何為Apple Pay中的Suica西瓜卡增值？ 可直接用 Apple Pay 增值，或在 JR 站的IC卡專用增值機增值。

詳情請睇：https://bit.ly/44TMnaT

資料來源：JR東日本