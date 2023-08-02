1More Fit S50 + omthing E-Joy SE 開箱｜買支Apple Watch SE都要$1999，買多對運動藍牙耳機就成3千蚊落樓。但向來以不可思議低價+超高spec為賣點的美國品牌1More，就同步推出了定價僅$999已有超靚聲的開放式運動藍牙，還有$318就有齊血氧、血壓、心率、體溫、睡眠監測，IP68防水、10天續航力電量的智能手錶1MORE omthing E-JOY SE！以及CP值一樣超高的$499運動耳機1MORE Fit S30。



1More Fit S50｜跑步健身所需的都給你

聽說很多人運動時情願忍受音色差一點的舊款AirPods，也不想用塞耳仔的AirPods Pro，以便融入運動環境，跟身邊人保持溝通，夜跑或一個人在Gym房時更有安全感。但1More Fit S50的出現，卻能夠同時帶來高音色，又使用開放式設計完全不阻礙你聽取環境聲音。

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1More Fit S50 、S30 開放式運動耳機，1MORE omthing E-JOY SE智能手錶合照。（鍾世傑 攝）

1More Fit S50 單邊耳機僅 10g 重，耳掛機身借助定向傳聲環與耳掛分散重量，並提供11 小時電量（搭配充電盒38 小時）及iPX7防水機身，賣1千蚊找1蚊！

1More Fit S50同時帶來高音色，又使用開放式設計完全不阻礙你聽取環境聲音。

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1More Fit S50 有11 小時電量（搭配充電盒38 小時）、IPX7防水機身，售價僅1千找1蚊。（鍾世傑 攝）

音色｜音量、音色均有驚喜

音色方面，記者最初都不抱期待，始終一直以來使用習慣，非入耳式耳機的低音都相當普通，但實試下，使用DLC 類鑽石單元的S50，低音量適中、人聲也很清晰。記者認為S50音色比一般開放式好，聰明在它的一粒似耳膠其實又不是耳膠的圓型軟膠固定環（提供3種尺寸），它並不是用來塞耳仔，且為中空設計，不阻礙聲音入耳又可令耳機對準用家耳窿，音樂直接傳入耳仔內，所以音色大、失真也少。

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雖然看來好像很貼耳，其實完全不局束，還可以聽到環境聲。（鍾世傑 攝）

通話｜講話清、嘈雜環境收聽少吵耳

S50使用定向傳聲技術、AI ENC 智能通話降噪等，不會怕是開放式耳機，通話就好像潛了水一樣，保證清晰。不過都有個問題，因為沒有塞耳仔，如果在繁忙人多的環境中，你自己會比較難聽清對方講話。

S50使用定向傳聲技術、AI ENC 智能通話降噪，通話方面清晰。

1MORE Fit S50 產品規格

充電時間：80 分鐘（耳機）、90 分鐘（充電盒）

使用時間：11 小時、38 小時（搭配充電盒）

防水等級：IPX7

藍牙：5.3

重量：10g（耳機）、63g（充電盒）

售價：$999（soundwave audio／2771 8209）

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如覺得$999 的 1More Fit S50 仍未夠平，1More同期還有款再平5百、賣$499的 1More Fit S30，提供14.2mm 特大 DLC 類鑽石振膜動圈、IPX5 防水抗汗、10小時播放時間。

加再上1More 的智能手錶副線1MORE omthing E-JOY SE，$318有1.69”彩屏、IP68 防水抗汗機身，電量高達1星期續航，還可以連接iPhone原生的「健康」apple，可收集用家血氧、血壓、心率、 體溫、 睡眠監測情報。

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專用app又可以換電子錶面圖案、即時顯示、信息、來電以及多種運動模式。$318定價，連Casio膠錶也買不到，所以話omthing E-JOY SE是超值地抵用。

專用app又可以換電子錶面圖案、即時顯示、信息、來電以及多種運動模式。

１MORE Omthing E-Joy SE 產品規格

藍牙：5.0

電池：200mAh

記憶體：192KB RAM + 64Mbit ROM

設備要求：支援 Android 5.0、iOS 11 及以上版本

尺寸：50 × 37.6 × 10.6mm（錶身）

重量：18.2g（錶身）

售價：$318（soundwave audio）

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