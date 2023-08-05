LE SSERAFIM香港演唱會2023搶票攻略，8月7日會員優先訂票+座位表，附連結｜不少韓迷引頸以待、近年崛起少女韓團LE SSERAFIM將於9月30日來臨香港舉行演唱會，各位fans們興奮吧！FEARNOT會員優先售將於8月7日開售，而翌日8月8日則正式公售。今次記者分享多個成功搶飛攻略，好讓各位fans們能成功搶購。



今次《2023 LE SSERAFIM FLAME RISE IN Hong Kong》將會於9月30日演出一場，於「機場亞洲博覽館Hall 10」舉行，而且更公布了將於8月7日上午10時於Cityline 公開發售。早前記者成功優先搶購不同演唱會門票，究竟如何入會搶先購票？如何在優先售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

8月7日早上10時 Cityline 優先發售連結（8月7日前將會更新）：

直購連結

LE SSERAFIM香港演唱會2023 門券、座位表及價錢資訊

官方暫時公布《2023 LE SSERAFIM FLAME RISE IN Hong Kong》門券價錢等資訊。座位為$1680、$1480以及$980。

LE SSERAFIM香港演唱會2023 公開發售資訊

早前公佈了《2023 LE SSERAFIM FLAME RISE IN Hong Kong》FEARNOT會員優先售於8月7日早上10時開始，於Cityline購買。而公售則在8月8日早上10時起發售，同樣於Cityline平台上發售。

LE SSERAFIM香港演唱會2023 公售方法

公售就是8月8日早上10時起開售，Cityline發售門票。每交易最多可訂購每場4張門票

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

LE SSERAFIM香港演唱會2023座位表

機場博覽館Hall 10官方座位圖（以作參考）

8月8日早上10時 Cityline公售連結（當日早上會更新更準確的直購連結)：連結1

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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LE SSERAFIM香港演唱會2023 香港站 FEARNOT會員優先售購買詳情？ 將在8月7日早上10時開始，購買連結及心得 LE SSERAFIM香港演唱會2023 香港站 何時舉行？ LE SSERAFIM香港演唱會2023 香港站 將會於9月30日只演一場。 LE SSERAFIM香港演唱會2023 香港站 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Hall 10 LE SSERAFIM香港演唱會2023 香港站 門券詳情？ 門票價格VIP $1799、$1199、$699以及$499。

太妍香港演唱會2023 ｜5大搶購心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10時準時入網

開售當日，不要早過10時入網，因為現在Cityline會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上10：59分開始準備入網才是上策，有機會11點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

技巧6｜請準備AE信用卡（信用卡優先售未能使用）

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好（公售才可使用），因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。