iPhone 15又爆出新傳聞，從中國工廠中流出 iPhone 15 Pro 的實體機和機殼，而且間接證實了先前 iPhone 15 的硬件傳聞。而且 9To5Max 對比 iPhone 15 Pro 和 11Pro 的邊框時，發現新機的超窄邊框表現非常驚起。



iPhone 15 Pro 實機

《CNMO 中國》報導指出，從消息源收到 iPhone 15 Pro 的實機相片，當然一如所料消息 Lightning 接口，改用 USB-C，而更重要的是機身設計改成弧形邊框，對比 iPhone 14 Pro 較方正的設計，手持感覺看來更就手。

👉姚焯菲、鍾柔美YouTube片鬥頭文字D、拍拍機，y2k少女機鋪初體驗

另外，在手機左側明顯加入了一個新按鈕，取代一直使用的撥動式靜音鍵。傳在 iOS 17 中發現該按鈕的程式碼，預計新按鈕可啟動輔助、捷徑、靜音模式、相機等 9 樣功能，甚至有機會可以自訂操作方法。

史上最薄邊框

外媒記者 Gordon Kelly 曾在 Facebook 專頁分享，iPhone 15 Pro 兩款機型的邊框或僅有1.55mm，打破了小米13 1.81mm 邊框的紀錄，成為史上最窄邊框的手機。對比 Samsung Galaxy S23邊框薄約20%，以及比 iPhone 14 Pro 薄約 30%。9To5Mac 對比 iPhone 11 Pro 的邊框，iPhone 15 Pro 明顯窄很多，正面看上去已不明顯看出黑邊框。

9to5mac.com 網頁截圖

iPhone 15 系列手機殼

除了實機外，爆料人 Maiji Bu 在 Twitter（X）分享疑似在中國提前開賣的 Apple iPhone 15 機殼，而且印上 Apple 和 MagSafe 標誌。機殼同樣有新的動作按鈕和弧形邊角設計，與以上的實機不謀而合，令傳聞更加可信。

👉日本、美國Amazon免運費送到香港｜話你知免運費條件&推介產品

+ 3