BNO Visa 優先簽證｜英國內政部突發公布，為 BNO VISA 申請人提供「優先簽證」（Priority Visa PV）服務，只要支付額外的費用，就能在 5 個工作天內就收到 BNO VISA 的批核結果，比打算移民的港人能更快捷方便安排移民事宜。



英國推出的「優先簽證」服務，持有 BNO 的申請人只要支付500英鎊（約$4979），即可加快收到批核結果的時間，比以往需要 3～6 星期，「優先簽證」服務只要 5 個工作天即能獲得批核結果。

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英國 BNO Visa 申請條件，申請人仍需要符合三個資格：（1）1997年7月1日或之後出生；（2）年滿 18 歲；（3）父母其中一人持有 BNO 身份，如符合以上資格的話，就可以獨立申請 BNO VISA 前往英國。比以往需要連同父母一起申請簽證，修訂後的計劃能幫助一些想移居，但父母因各種原因選擇不前往英國的年青人。

現時 BNO VISA 可以透過網上申請，跟足以下步驟只要約 10 分鐘就能完成整個申請步驟：

👇👇BNO VISA 網上申請教學 約10分鐘完成步驟👇👇

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5+1計算方法

「5」：申請永久居留權時，在5年內，任何12個月內不可離開英國超過180日，日期以簽證獲批日起計。任何12個月不是指每年，而是在獲得BNO Visa後抽任意12個月；

「1」：申請入藉時，在過去1年內，未曾離開英國超過90日



👇👇BNO 申請步驟（按圖放大睇）👇👇