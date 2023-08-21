WinRAR重大漏洞 ｜電腦知名解壓縮軟件 WinRAR，幾乎每個用家都會安裝，但安全網站 Zero Day Initiative（ZDI）新報告指出，WinRAR 出現了嚴重漏洞，在網上下載惡意檔案後，用 WinRAR 解壓縮即會被黑客入侵，唯有一方法可以解決。



WinRAR 安全漏洞

根據 Tom's Hardware 的報導，安全網站 Zero Day Initiative 在解壓縮軟件 WinRAR 中，發現了嚴重漏洞，編號為「CVE-2023-40477」。ZDI 指出該漏洞的破壞力評分為 7.8/10，黑客可以利用該漏洞建立 RAR 檔案，用家不小心下載並解壓縮後，黑客就可以從遠端執行代碼入侵該電腦系統。

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漏洞的危險性被評7.8/10 分（圖片來源： Zero Day Initiative）

大多數人在買新電腦第一天後，下載完 WinRAR 就不會再更新，因為一般的壓縮檔案，都能使用舊版本的 WinRAR 解壓。RARLAB 在收到以上漏洞報告後，已經在 8 月 2 日上架了 6.23 版本更新，而且新版本已修復漏洞問題，因此建議全球超過 5 億用戶盡快更新。

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檢查 WinRAR 版本

用家可以在 WinRAR 中，點擊「Help」＞「About WinRAR...」，即可檢查現時 WinRAR 版本，如用家不是 6.23 版本的話，建議即到 WiinRAR 官網重新下載最新版，避免電腦暴露在危險之中。

資料來源：Tom's Hardware