數碼機械人｜ChatGPT 等生成式人工智能一夕爆紅，頃刻間全個科技界都在熱烈討論「科技新時代」的話題，有企業更積極將智能軟、硬件都投入去解決人類社會上正面對的疑難，例如近日宣布在香港開設辦公室的美食機械人開發公司 BOTINKIT 就是其中一個例子。



餐飲界人手短缺、智能化廚房有望改善營運效率？

縱然人工智能被吹捧到上天，然而反璞歸真，科技最終還是以人為本。以餐飲業界為例，近年雖然已經出現了不同的新科技如 QR Code 下單，讓業者的工作可以更為輕鬆，但後廚的工作仍然重覆且繁瑣，不單廚師很易因各式的工作勞損而提早退場，新人入行更是少之又少，全世界的餐飲行業都面對著人手短缺的難題。

「機械不能取代廚師」 － BOTINKIT 為餐飲界製造更多空間

BOTINKIT 港澳台地區總經理歐穎璇小姐（黃寶瑩 攝）

BOTINKIT Max 目前只是 BOTINKIT 旗下的首款產品，早前我們就訪問了其位於香港新辦公室的港澳台地區總經理歐穎璇小姐（Grace），她表示既然有著智能化的趨勢， BOTINKIT 的出品定位是廚師的「拍檔」而非「競爭對手」，主要針對廚師在廚房內的繁瑣而重覆的工作，讓廚師可投放精力於更能為餐廳製造價值的工作，如研發新食譜、處理餐廳營運事務等等。

BOTINKIT Max 更可幫助餐廳利用烹飪過程中收集的數據，作營運分析，以優化材料管理和成本控制。並以先進算法提供具價值的市場現況和新趨勢作分析和決策支持，以協助廚師或餐廳決策人從數據中挖掘商機，引領餐廳成功之路，共同邁進「數碼化餐飲新時代」，而其發展中心依然是「以人為本」的。

BOTINKIT Max 五個智能硬件功能改革食物製作流程

BOTINKIT Max（黃寶瑩 攝）

BOTINKIT正透過機械技術、雲端技術和人工智慧，創建全球首個以機械人及人工智能為基礎的數位食品生態系統，而BOTINKIT Max配備五個智能硬件功能，包括👇👇👇

智能控溫：實時監測食材受熱情況，靈活升降功率調節內膽溫度，保證十足「鑊氣」

智能調味：內置 12 款調味盒，通過演算法實現自動投料，精準度達 0.5g，能準確地拿捏投料時機與份量

BOTINKIT Max 內置12 款調味盒（黃寶瑩 攝）

智能翻炒：機內的滾筒可以進行「3D 拋炒」工藝，還原大廚的翻炒手法 (推、拋、翻鍋) ，確保食材平均受熱，確保美味的同時保持吸引的色澤與賣相

Botinkit Max 機內的滾筒可以進行「3D 拋炒」工藝

自動出菜：以最適當的時間煮好菜餚，確保速度及新鮮度，滿足客戶對食物的高品質需求

自動清洗：自動洗淨滾筒，保障食品的味道不會互相混雜、減少手動清潔和擦洗的必要性，廚師不需要處理清洗程序，專注烹飪

BOTINKIT Max 更可以連接雲端系統，餐廳負責人只需要一鍵就可以將同一食譜發放到全世界各地的分店，確保更為統一的口味；甚至連新興的「雲廚房」營運模式，利用 BOTINKIT Max 都可以簡單管理。透過雲端系統，所有大數據都在後台一目了然，配合數據分析，幫助決策人全面掌控和優化餐廳營運。

香港作為 BOTINKIT 發展的重要支點

BOTINKIT 的最終目標，是為廣大餐飲業夥伴提供針對不同地區市場、甚至不同餐廳的一體化數碼解決方案，幫助企業真正將可持續發展全方位融入業務和運營中，提升營運效率及將營運國際化，目標相當宏大，而他們近日在香港開設辦公室，就與此息息相關。

談到何解 BOTINKIT 會選擇在香港建立據點，Grace 就表示港澳台地區的餐飲服務行業擁有極具發展潛力的廣闊市場，而香港則是撬動這些地區市場的重要支點。「對於 BOTINKIT 來說，香港辦公室不僅僅是一個地點，更是一個新的開始，一個更加廣闊的舞臺，將為我們的發展和客戶的需求創造更多機會」。

Grace 就表示港澳台地區的餐飲服務行業擁有極具發展潛力的廣闊市場（黃寶瑩 攝）

Grace 分享道：「BOTINKIT 的創辦人陳銳認為應該將焦點回歸到食物之上『人類應該有一個嶄新的視角來理解食物，應該吃新鮮食材、新鮮現做、口味可以被個性化適應的食物。』」秉承著這一信念，BOTINKIT 以及他們旗下第一部美食機械人 BOTINKIT Max 才應運而生。Grace 透露 BOTINKIT 已經有清晰的路線圖，未來將推出更多新產品，例如︰延伸至面向廣大公眾消費者的 BOTINKIT 美食機器人，又會考慮為 BOTINKIT 的新機加入更多與 AI 有關的新功能。

BOTINKIT 辦公室成功落戶香港科學園，除了是得到香港特區政府資助外，更得到各位在機械人及智慧硬體生態體系地位舉足輕重的教授所支持，包括︰李澤湘教授、高秉強教授及甘潔教授，幾位教授除了成為項目投資者，更擔任項目顧問。由此可見，BOTINKIT 背後得到科技界的重大支持。