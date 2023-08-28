長開冷氣時窗戶應開還是關？｜如果問開冷氣前第一件要做的事，應該盡大部分用家會說：「關窗」。可是，原來這是冷氣使用的謬誤，不只開冷氣前不應即時關窗，甚至在開冷氣期間也要定期開窗，否則會令人頭痛、嗜睡。



開冷氣前，應先打開窗門

首先很多人會有疑問，開冷氣開窗不會增加耗電和令空間不夠涼嗎？答案是：「不會」，但要用正確方法。在開冷氣前，應先打開窗門令空氣流通，最好開風扇把室內的熱空氣吹走，這樣更可減輕制冷負擔。

一番賞做假｜台北萬年黑店抽起大獎｜YouTuber反骨男孩提醒別上當

開冷氣前最好打開窗通風和排走熱氣

關窗入睡易令人頭痛、倦怠

部分用家為了慳電，會設定時間制在入睡後關上冷氣。可是這樣用會室內的二氧化碳濃度增加。台灣行政院環保署指出，空內的二氧化碳濃度應為8小時測試值在1000ppm以下，如過高會令人頭痛、嗜睡、倦怠等。

抽濕機水可飲用？網民驚揭一直飲抽濕機水 家人：抽返嚟冇雜質

+ 4

打開3～4 cm的窗戶

想解決開冷氣時的空氣污染問題，可嘗試在開冷氣期間打開3～4 cm的窗戶，只要打開1小時，就可減少500PPM二氧化碳濃度，而且這個開窗戶程度也不太會影響冷氣制冷效率。

+ 8

資料來源：health.gvm