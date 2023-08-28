開冷氣長時間閂窗做錯晒！二氧化碳濃度過高 最終搞到頭痛又嗜睡
撰文：陳錦洪
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長開冷氣時窗戶應開還是關？｜如果問開冷氣前第一件要做的事，應該盡大部分用家會說：「關窗」。可是，原來這是冷氣使用的謬誤，不只開冷氣前不應即時關窗，甚至在開冷氣期間也要定期開窗，否則會令人頭痛、嗜睡。
開冷氣前，應先打開窗門
首先很多人會有疑問，開冷氣開窗不會增加耗電和令空間不夠涼嗎？答案是：「不會」，但要用正確方法。在開冷氣前，應先打開窗門令空氣流通，最好開風扇把室內的熱空氣吹走，這樣更可減輕制冷負擔。
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關窗入睡易令人頭痛、倦怠
部分用家為了慳電，會設定時間制在入睡後關上冷氣。可是這樣用會室內的二氧化碳濃度增加。台灣行政院環保署指出，空內的二氧化碳濃度應為8小時測試值在1000ppm以下，如過高會令人頭痛、嗜睡、倦怠等。
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打開3～4 cm的窗戶
想解決開冷氣時的空氣污染問題，可嘗試在開冷氣期間打開3～4 cm的窗戶，只要打開1小時，就可減少500PPM二氧化碳濃度，而且這個開窗戶程度也不太會影響冷氣制冷效率。
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資料來源：health.gvm