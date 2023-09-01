手機病毒 Telegram、Signal｜不少港人都有使用 WhatsApp 以外的通訊 Apps，例如 Telegram、Signal 等等，不過有用家可能會認為這些 Apps 功能未夠齊全，而在 Apps 市場中另覓添加其他功能的第三方「加強版」，在 Google Play 上尤為常見；然而這些「加強版」既然非官方出品，內裡自然可能隱藏了不同的危險。



「加強版」Telegram、Signal 被揭植入木馬

根據網絡保安機構 ESET 的最新報告，在 Google Play Store 以及 Samsung Galaxy Store（Samsung 手機的專用 App Store）上發現了以「加強版」姿態出現的 Signal 以及 Telegram，其實是被篡改、並植入 BadBazaar 木馬病毒的危險 Apps，名為「Flygram」以及「Signal Plus Messenger」。

BadBazaar 木馬出自中國黑客組織 GREF，其功能以竊取用戶手機內的個人資料為主，包括跟踪設備的精確位置、竊取通話記錄和短信、錄音通話、使用相機拍照、外泄聯絡人列表以及竊取文件或數據庫，在出現初期主要是針對中國國內的少數民族為主，但其最新版本就將攻擊目標擴展至多個地區的用戶，當中包括烏克蘭、波蘭、荷蘭、西班牙、葡萄牙、德國、美國以及香港。

BadBazaar 木馬攻擊目標全球分布（圖 ESET）

ESET 報告稱，FlyGram的目標是敏感數據，如聯絡人列表、通話記錄、Google帳戶和WiFi數據，還提供了一個危險的備份功能，將Telegram通訊數據發送到攻擊者控制的伺服器。

至於 Signal Plus Messenger，則會透過 Signal 本身的 QR 碼連結功能，強行將用戶本身的 Signal 戶口與黑客的遙距伺服進行連接，並截取所有出入訊息。

Google Play 已下架、Galaxy Store 未有跟進

Flygram 與及 Signal Plus Messenger 曾一度繞過 Google Play 及 Samsung Galaxy Store 的保安審查機制，成功在兩大 App Store 上架。

不過在回報之後，Google Play Store 上的病毒 Apps 據報已被刪除，只不過 Samsung 方面的 Galaxy Store 就未有同類跟進，兩個 Apps 都仍然可以在 Galaxy Store 上找到，另外亦會通過互聯網進行散布。

不過站在用家角度，要避免同類型的侵襲，用戶應避免下載、安裝任何非官方版本的通訊 Apps，即使其功能有何強勁之處，經過第三方修改之後都不能保證其程式碼內埋下了甚麼陷阱。