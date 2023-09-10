經歷歷史級別的黑色暴雨後，天文台預測香港未來九日都有驟雨，連日落雨衫褲鞋襪外出後，或清洗後難乾，在室內乾衣方法不當，更會令衣物充滿異味。想在下雨天也能有效率乾衣、乾鞋，中電分享可用兩個家電輔助。



當然，如果有乾衣機的話，在雨天也能解決乾衣問題。如果沒有乾衣機的話，中電分享可以同時使用抽濕機和風扇幫忙乾衣。在抽濕機把空間濕度降低的同時，風扇能把乾燥的空氣吹過衣物，令水分蒸發得更快，兩樣家電同步進行就能加速乾衣。

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抽濕機乾衣貼士

使用抽濕機乾衣時，最佳在出入風口最少預留30厘米，不宜放近牆邊，令空氣更易流通。另外，把抽濕機和衣物放在密閉空間，如關上門窗的房間、浴室，可加快乾衣時間。中電強調使用抽濕機乾衣時，不要放入衣櫃﹑壁櫃等狹窄密封地方，以免狹窄空間的溫度不斷上升，使抽濕機無法有效地操作而出現故障或過熱問題。

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一類鞋忌用風筒

部分人乾鞋為了加埋快速度，或會使用風筒直接吹，台灣家事達人陳映如在 Facebook 專頁分享，皮鞋不應用風筒熱風吹，因為有機會損害皮革表面，令鞋皮變形。想乾鞋的話，可以透過抽濕機來弄乾。

只要把濕了的鞋放在抽濕機附近，盡量靠近抽濕機的出風口，令鞋更容易吸收乾燥的空氣。為了令空氣更流通，兩隻鞋之間要留出足夠的空隙，以免互相擋住空氣流動。但需要注意的是，利用抽濕機乾鞋，要留意鞋的物料，如真皮和麂皮鞋，抽濕機有機會令皮質變硬、出現裂紋，甚至變形，因此使用前要覺檢查鞋的材質是否合適。