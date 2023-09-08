Z Fold5 Thom Browne特別版開箱｜每年Samsung都會與潮流品牌Thom Browne crossover推出特別版手機，今次就合作下的最新企劃──Thom Browne特別版Galaxy Z Fold5，以時尚風格匯合頂尖科技，展現兩大品牌的氣質。新機雖然未正式開售，但記者提早於Samsung香港總公司拍攝「Thom Browne特別版Galaxy Z Fold5」，立刻為大家開箱unbox以及帶來預售情報。



Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne特別版包裝盒沿襲經典，向Thom Browne公事包致敬，拆封方式就好像解鎖公事包，打開後便可以看到兩個盒，包括Z Fold5 Thom Browne特別版及Thom Browne特別版Galaxy Watch6。

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Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne特別版 猶如Thom Browne公事包

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新版Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne特別版的靈感，官方指源自晚裝黑領帶盛宴的奢侈浮華品調，以細緻的做工各種別具巧思的細節令奪目設計更為突出，而且更加入不少經典元素，包括：黑色卵石紋皮和羅緞細節，向Thom Browne的標誌設計致敬。簡單俐落的機身，配上經典紅、白、海軍藍條紋的Thom Browne標誌，布料的細膩觸感完美融合在機背玻璃之上；全黑機身配以金屬邊框、及攝影鏡頭周圍的金屬外框非常突出。Galaxy Z Fold5特別版同時包括兩款特別設計的皮革外殼和一支特別限定版S Pen。

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Thom Browne特別版Galaxy Watch6更加經典，設計洋溢出Thom Browne的獨特美學，包括優雅精緻的金屬機身、別出心裁的錶面和印在側面的Thom Browne標誌；Thom Browne經典紅、白、海軍藍三色條紋則出現在錶扣上，更顯細緻。特別版Galaxy Watch6包含兩條皮革錶帶，一款是經典黑色卵石紋皮革，另一款則是紅、白、海軍藍相間的條紋皮帶；同樣色調搭配還出現在25W旅行插頭、磁吸手錶叉電器和別注版布質USB-C至USB-C電線。

Galaxy Z Fold5 Thom Browne 特別版將於9月12日起在香港 Samsung 網上商店（上午11時）及6間三星專門店開售。數量有限，售完即止。

Galaxy Z Fold5 Thom Browne 特別版預計售價二萬餘元，限量發售。

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