iPhone 系統漏洞｜iPhone 15 系列在下星期就即將發布，然而在此時就爆出 iPhone 系統出現嚴重保安漏洞，黑客只要經簡單途徑就可以直接入侵用戶 iPhone 為所欲為，十分危險！



iOS 爆「零日漏洞」、黑客用一圖片即可入侵 iPhone

日前 iOS 16.6 系統被爆出兩個重大的零日（Zero-day）漏洞系統漏洞，據知兩個漏洞的細節都被廣泛黑客知曉並積極加以利用。

iPhone 用戶點按圖片都可能被入侵（網上圖片）

首先有一個與 ImageIO 框架有關的漏洞，黑客可以針對 iOS 製作含有惡意代碼的圖片，用戶不慎按到後就會「中門大開」，讓黑客入侵系統執行任意代碼；而另一個漏洞則與 iOS 內的 Wallet App 有關，在操作細節上沒有太多資料，然而可以肯定的是黑客有機會利用此漏洞直接危害到用戶的財產安全。

Apple 緊急推出更新封堵漏洞

此兩個漏洞據悉除了影響 iPhone 的 iOS 系統之外，對於 iPad OS、MacOS、WatchOS 等系統都有一定危險性，在早前被網絡保安機構發現之後，已經即時向 Apple 通報，Apple 方面亦儘速採取行動。

各位 iPhone 用家現在起已經可以透過 OTA 方式進行 16.6.1 版本更新

在今日（9月 8 日）稍早，Apple 就釋出 macOS 13.5.2、iOS 16.6.1、iPadOS 16.6.1 和 watchOS 9.6.2 版本更新，更新中並沒有任何新功能提供，但就針對以上兩個漏洞進行修復，各位 iPhone 用家現在起已經可以透過 OTA 方式進行更新，在完成更新之前務必留意，切勿點擊／下載來歷不明的圖片或檔案。