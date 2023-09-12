PayMe暫停／終止非活躍用戶｜食飯夾錢，很多人都不再數現金，大多使用 PayMe、FPS（轉數快）過數，甚至連網購都能使用。而近日 PayMe 宣近新條款，惹來網民不滿。新條款下，PayMe 公司可以暫停、終止非活躍用戶的 PayMe 帳戶，令網民擔心帳戶內的資金何去何從。



可謂非活躍用戶

PayMe 在官網中，更新了針對非活躍用戶的 PayMe 帳戶的條款，10 月 7 日起，如帳戶在至少 30 天未用 PayMe 錢包於接收或支付任何款項，PayMe 公司可暫停該帳戶而毋須事先通知；如帳戶至少 90 天未用 PayMe 錢包於接收或支付任何款項，PayMe 公司可立即終止該 PayMe 帳戶而毋須事先通知。

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網購、購物支付、食飯夾錢可能都會用到PayMe、FPS

資金將如何處理？

就算不常使用 PayMe 的用家，帳戶內也或多或少仍有一些資金，很多用用戶都擔心帳號版暫停、終止後，資金會消失。PayMe 在官網中亦有解釋這情況，如被暫停、終止的帳戶內有資金，將會轉賬至與 PayMe 賬戶連接的其中一個銀行戶口內，暫時不用太擔心資金會被凍結。

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網民甚感不滿

對於 PayMe 的新安排，大部分連登網民都留下「負評」，認為 30 日未使用 PayMe 屬常事，如這麼短時間就有機會被暫停帳戶，安排略為不夠彈性。同時，指出 PayMe 屬 FPS 推出前的「過渡產物」，現在其實較常使用 FPS，而且現在使用要掃描身分證，手續比較麻煩，以上的新條款有如勸退用戶，不太理解為什麼 PayMe 會有此安排。

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資料來源：PayMe、LIHKG