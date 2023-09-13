WhatsApp 頻道功能｜WhatsApp 雖然貴為世界最多人使用的通訊 App，然而功能方面其實並非最為全面，故近年也積極地向對手「學習」，例如 Telegram 上的 Channels 頻道功能就是目標之一。而在今日（9 月 13 日）WhatsApp 就正式推出了頻道功能，當然亦加入了一些他們自家的優點。



WhatsApp 頻道新功能：即時接收指定單位新資訊

WhatsApp 頻道的功能簡單而言就是一個單向的廣播平台，用戶可以自由選擇追蹤自己喜歡的單位，例如不同的品牌、球隊、新聞機構等等，並第一時間接收到由該單位發放的資訊。

WhatsApp 的頁面會在新版本中進行更新，位於頁面中間的「Status狀態」會被「最新消息 Updates」取代，而各頻道的資訊就會在此頁顯示（圖 WhatsApp）

無算法、免滋擾的瀏覽體驗

WhatsApp 方面特別強調頻道功能不含任何算法操作，所有內容都由用戶自行決定、不會由系統根據用戶的使用習慣而推送內容（顯然 Facebook Page 以及 Threads 的劣評是有被聽到的？），而且即使追蹤了某頻道後，預設的通知為關閉，直到用戶選擇打開才會打開。

WhatsApp 方面特別強調頻道功能不含任何算法操作（圖 WhatsApp）

用戶可以對頻道發布的內容以心情 Emoji 回應，但回應不會被並他用戶看到；與此同時，WhatsApp 的頻道追蹤名單並不會在個人資料頁被顯示，帳號資料亦不會被專頁持有人看到，相對地，專頁管理人員的帳號亦不會被公開，可以確保資訊收發雙方的私隱被足夠保護、亦不會出現 WhatsApp 頻道使用者被滋擾的情況。

2 大頻道必搶先 Follow！

WhatsApp 頻道由現在起於全球 150 多個地區正式推出，並將會在數星期內推送至全數用戶使用，如果你目前仍未見到相關更新，WhatsApp 方面就提供了候補名單（僅限手機使用），登記後就在功能可用時收到通知。

全球有數以千計機構及藝人開通了全新的頻道，包括球會曼城、巴塞隆拿、皇家馬德里，另外亦有機構及藝人包括Olivia Rodrigo, David Guetta, Billboard, MLB 及 Diljit Dosanjh 等等，Meta 創辦人 Mark Zukerberg 都開設了自己的頻道，WhatsApp 用戶可以自行搜尋自己喜歡的內容。

而《香港01》亦成為了全港首批開放了 WhatsApp 頻道的新聞機構，按下連結追蹤以下兩個頻道後就可以得到由《香港01》發出的最新資訊，除了新聞消息，亦有不同的生活著數！👇👇👇

Channel: 香港01｜HK01 - 新聞資訊

連結：https://whatsapp.com/channel/0029Va3ERepEKyZRGFc2ET2K

Channel: 01生活 - Jetso著數頻道

連結：https://whatsapp.com/channel/0029Va7H2Nq6buMRnxELYn2L