Apple 2023 年旗艦新作 iPhone 15 系列早前正式在香港上市，今代不論是標準版的 iPhone 15、15 Plus，還是更高階的 Pro 系列機種，都採用了全新物料，今代 Pro 系列機種更首次使用鈦金屬物料作機身，強度更高、機身亦更輕量。



號稱防護力巔峰手機殼

然而作為一位愛機如命的果粉，裸機手感雖好，但為免不小心令新機受損，不少人仍是會乖乖地為新入手的 iPhone 15 配置專用的保護殼配件。

而在手機保護殼方面享譽盛名的 CASETiFY 最近又有新搞作，推出全新防護力極強的 Ultra Bounce 系列機殼，而且已經有齊全 iPhone 15 系列不同款式的型號供用戶選購，同時不少聯乘系列都支援 iPhone 15了。

CASETiFY Ultra Bounce 極強防摔手機殼同時支援個人化及印花設計

手機殼都要達到軍事級？

據 CASETiFY方面稱，Ultra Bounce 極強防摔手機殼是他們品牌史上最強防護力的保護殼，可以達到 10 倍軍事級（MTD-STD）防摔標準。

究竟 10 倍軍事級防摔有幾勁？翻查資料，1 倍軍事級防摔標準，等於手機殼從大約 1 米高度跌落，並能夠承受連續 26 次跌落 － 而 10 倍軍事級防摔，相當於從 1 米高度跌落 260 次！

在如此驚人的數據之外，CASETiFY亦表明 Ultra Bounce還通過極端高度摔落測試，即使在 10 米高空摔下依然可以保障手機完好。

Ultra Bounce 極強防摔手機殼 6 大特點

1．內置鏡頭防護

2．Ultra Bounce 極強彈力保護角

3．硬殼背板

4．MagSafe 磁環

5．EcoShock™ 內側鑲條

6．X形EcoShock™ 結構

如此強勁的防護力，任人如何「牛油手」都可以令新 iPhone 15 系列愛機受到的傷害減到最低，然而 CASETiFY背後究竟是用了甚麼黑科技方可以將保護力提升到如此水平？

對比以往的保護殼， Ultra Bounce 新加入了 4 個極強彈力保護角結合，其專利抗壓肋和氣孔設計，打造出堅固的支撐結構，大幅提升了遭遇外部衝擊時的保護力，尤其避免手機最為脆弱的邊角位置掉落時受到傷害。

而最獨特物料之處，在於使用了超強力吸震物料 EcoShock，其為一種新型的植物性物料，在手機受到撞擊時可以將動能轉化成為熱能，因此，手機殼就可以為手機吸收 95% 的衝擊力。

iPhone 15 Pro 實機試跌！

在科技界打滾多年，明白很多時「講就無敵」，有些產品的效果不經實地測試是不能說準的，故記者就決定從CASETiFY 方面取得 Ultra Bounce 保護殼，並實地進行摔落測試！

本次測試，我們分別將手機置於約 1.5 米的高度，再從正面、背面以及角落位置分別讓裝上 CASETiFY Ultra Bounce 極強防摔手機殼的 iPhone 15 Pro 自由落地。

在數次的摔落之後，記者手中的 iPhone 15 Pro 不論機身或邊框都未有出現明顯的花痕或凹陷，從結果而論，CASETiFY Ultra Bounce 極強防摔手機殼的多重的防護設計以及 EcoShock 物料的確能提供充足的保護性。

CASETiFY 專用 iPhone 15 配件檢閱

除保護殼以外，CASETiFY 還推出了一系列手機使用的專用配件，例如手機支架、背帶、無線充電、保護貼等等，在為愛機提供保護性之餘，亦相當方便生活日常操作，解放雙手，將手機功用提升到不同層面。

Snappy™ Grip Stand 可以充份利用的 MagSafe 磁吸設計，需要時可以充當手機支架，又可以變形成為 iPhone 專用的把手位置，大大減低手機摔落的機會，不需要就可以輕鬆拆除，圖案款式多，更可支援個人化設計。