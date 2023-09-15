台灣消費金登記 9月外加碼送禮券｜台灣早前推出得「$5,000消費金」活動，讓執台灣的旅客有機會獲得 5000 新台幣（約 $1,223）的消費金。而臺灣觀光協會香港辦事日前公布，活動再加碼送商品券或折扣券，而且可選擇「icash 2.0儲值卡」。



台灣消費金 2023

台灣將向自由行旅行（包括港澳旅客）派發的 5000 新台幣消費金，分為「電子票證」和「住宿折抵優惠券」，之前「電子票證」可選擇悠遊卡或 iPASS一卡通，而現時可以再選擇icash 2.0儲值卡，在台灣提供小額支付的特約商店中使用，單次使用上限 $1,500，每日使用上限 $3,000。

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加碼送Coupon

如抽中消費金而選擇 icash 2.0 儲值卡的話，可以額外得到「統一超商100元商品卡」，以及「兩杯中杯冰美式咖啡」（9/15~12/31）。

如選擇悠遊卡的話，可額外得到「屈臣氏 120 元 Coupon 券（消費滿1,200）」，再憑券消費再送面膜1份（限量3萬張）。

如選擇一卡通的話，可額外得到「萊爾富 50 元 Coupon 券（消費滿250 ）」。

（活動網站截圖）

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登記和抽獎方法

自由行旅客可以在出發前至少1天（航班到達24小時前）至7天內，進入活動網站登錄個人資料，如姓名、護照號碼、抵達日期、航班資料等，完成後將收到系統發出的抽獎QR Code E-mail，抵達台灣後持 QR Code 於機場入境大廳活動專區，掃瞄參加抽獎即可。

抽獎及兌獎地點：

1）桃園國際機場（第一及第二航廈）

2）臺北松山機場

3）臺中國際機場

4）高雄國際航空站



（活動網站截圖）

抽獎限制

$5,000 消費金只向在台灣停留 3～90日的旅客發放，而參加抽獎和兌獎期限為抵達台灣當日。如抽獎畫面顯示中獎，需憑護照及相關證明文件（包含入境章、登機證、電子來回機票）至兌獎區簽名領取消費金；消費金種類須與登錄時選擇相同，不得更換。

登記抽獎網站（按此進入）