iPhone 15 x 八達通 4色鈦金屬卡面｜iPhone 15 系列今日開賣，全新的鈦金屬設計令果迷耳目一新。為了配合 iPhone 15 推出，八達通公日都更推出四款鈦金屬系列手機卡面，讓 iPhone 和 Apple Watch 用家免費下載使用。



iPhone 15 Pro 的鈦金屬設計，最大特色是金屬拉絲的效果，而全新 4 款的八達通鈦金屬手機卡面，把金屬拉絲特色呈現得非常明顯。而且，不只有 iPhone 15 系列的用家，所有支援八達通的 iPhone 或 Apple Watch 新舊型號用家，都能免費在八達通 App 中免費下載使用。

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八達通卡面下載教學

新卡入 iPhone 拎 $150 增值額

由2023年9月1日至2023年10月31日起，新加八達通入 iPhone 或 Apple Watch，而且作一次消費交易並登記，可獲 $150 八達通增值額。同時，可以在八達通卡面商店，免費領取一張卡面。

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資料來源：八達通