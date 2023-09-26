小米Xiaomi 14三大傳聞｜跟iPhone 15用鈦金屬機身 或11月發布
撰文：蔡浩騰
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小米Xiaomi 14傳聞｜在 iPhone 都正式上市之後，2023 年主要的旗艦手機都已經悉數登場，而在這個時候，人們的目光自然就放在下一世代的新機之上，Android 方面，近年小米旗下的旗艦系列就越來越受關注，而盛傳其 2024 開篇旗艦新作 Xiaomi 14 系列就將會在年尾搶閘發布。
Xiaomi 14 將用鈦金屬？3大傳聞搶先看
【1】可變光圈高階鏡頭？
由 Xiaomi 13 系列開始，Leica 鏡頭正式加入小米手機的體系當中，拍攝功能自然是 Xiaomi 14 系列的一大重點。中國內地數碼自媒體「數碼閑聊站」就提早公開了有關的參數。
據說系列中的高階型號 Xiaomi 14 Pro 將搭載 5000 萬像素主鏡頭，感光元件尺寸為 1/1.28"，最重要是支援可變光圈，可以在 f/1.4-f/4.0 之間切換，令進光量媲美 1" CMOS；相似的配置在早前熱賣的 Xiaomi 13 Ultra 上亦有出現過，對用戶而言就是擁有更大的創作彈性。
【2】衛星通訊功能？
在上年的 iPhone 13 Pro 系列機種支援衛星通訊功能之後，國產廠亦開始跟進，除了華為的出品之外，據說小米 Xiaomi 14 系列亦將會搭載同樣的功能，然而此功能是像 Apple 一樣只可以作緊急求救，還是像華為 Mate 60 Pro一樣可以進行雙向的語音通話，就要待進一步考證。
【3】鈦金屬機身？
而在不久前流出的最新消息就更為有趣，就是小米似乎會「跟隨」Apple，在 Xiaomi 14 系列的高階機種當中加入鈦金屬物料作為機身；不過亦有消息指出，這個鈦金屬物料只會被用在其中一個特別版本，或會只限在中國內地版本的小米 14 系列手機中見到。