小米Xiaomi 14傳聞｜在 iPhone 都正式上市之後，2023 年主要的旗艦手機都已經悉數登場，而在這個時候，人們的目光自然就放在下一世代的新機之上，Android 方面，近年小米旗下的旗艦系列就越來越受關注，而盛傳其 2024 開篇旗艦新作 Xiaomi 14 系列就將會在年尾搶閘發布。



Xiaomi 14 將用鈦金屬？3大傳聞搶先看

【1】可變光圈高階鏡頭？

由 Xiaomi 13 系列開始，Leica 鏡頭正式加入小米手機的體系當中，拍攝功能自然是 Xiaomi 14 系列的一大重點。中國內地數碼自媒體「數碼閑聊站」就提早公開了有關的參數。

據說系列中的高階型號 Xiaomi 14 Pro 將搭載 5000 萬像素主鏡頭，感光元件尺寸為 1/1.28"，最重要是支援可變光圈，可以在 f/1.4-f/4.0 之間切換，令進光量媲美 1" CMOS；相似的配置在早前熱賣的 Xiaomi 13 Ultra 上亦有出現過，對用戶而言就是擁有更大的創作彈性。

【2】衛星通訊功能？

在上年的 iPhone 13 Pro 系列機種支援衛星通訊功能之後，國產廠亦開始跟進，除了華為的出品之外，據說小米 Xiaomi 14 系列亦將會搭載同樣的功能，然而此功能是像 Apple 一樣只可以作緊急求救，還是像華為 Mate 60 Pro一樣可以進行雙向的語音通話，就要待進一步考證。

華為 Mate 60 Pro 可以進行衛星語音通訊，創手機界先河（圖 華為）

【3】鈦金屬機身？

而在不久前流出的最新消息就更為有趣，就是小米似乎會「跟隨」Apple，在 Xiaomi 14 系列的高階機種當中加入鈦金屬物料作為機身；不過亦有消息指出，這個鈦金屬物料只會被用在其中一個特別版本，或會只限在中國內地版本的小米 14 系列手機中見到。