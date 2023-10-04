WhatsApp假網頁版小心｜WhatsApp 不時會收到一些不知名人士的聯絡，大多都知道有古怪而不作回覆，不過亦有一些是親友突然聯絡，要求借錢、匯款或經濟援助，才發現他們的帳戶被騎劫。近日「守網者」再次分享 WhatsApp 騙案手法，發現網頁版 WhatsApp 存在陷阱，隨時令帳戶被黑客騎劫。



「守網者」分享，部分用家明明沒有中過假冒WhatsApp 釣魚短訊，也沒有向其他人透露驗證碼，但帳戶佢被騎劫。原因有可用與假冒的 WhatsApp 網頁版有關。「守網者」指出，在 Google 搜尋器或 Chrome 瀏覽器輸入「WhatsApp」字眼時，有機會出現一些以廣告形式置頂的連結，同樣以「WhatsApp」作包裝。

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當用家點擊進入假冒網站後，一不小心在假 WhatsApp 網輸入電話號碼、驗證碼等，就令騙徒得到足夠的資料騎劫該帳號，並隨機向聯絡人發出借錢訊息，甚至再去騙取其他人的 WhatsApp 帳號，接二連三擴大詐騙對象人數。

記者早前也曾實試在 Google 搜索「WhatsApp Web」，亦發現置頂出現具贊助的假冒網站，第二個才是真正的網頁版 WhatsApp 官網。記者撳入假網頁版 WhatsApp，發現設計如官網般要求掃 QR Code 登入，但網站全以簡體中文顯示，以釣魚網站形式騙取用家帳號。「守網者」建議把常用的連結放入瀏覽器的書簽頁，不應盡信置頂的「贊助」搜尋結果。

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另外，用家亦要小心 WhatsApp 視像通話騙案，用家接聽後可能會被不法之徒取得用家的樣貌和聲音資料，再透過 AI 合成技術，利用用家的樣貌和聲音資料進行詐騙。例如假冒用家的身份去聯絡其親友，再騙取更多個人資料或金錢。

可以在WhatsApp打開「將不明來電者設為靜音」的功能

資料來源：Facebook@守網者