iPhone 15 系列充電｜Apple iPhone 系列的充電輸入功率一向十分「保守」，美其名為保護 iPhone 的電池耐用度，但每每需要超過 2 小時才充滿手機，難怪不少有「電量焦慮症」的用戶叫苦。不過隨著 iPhone 15 系列登場，iPhone 的充電時間終於有所縮短。



iPhone 15 系列全員改用 USB-C 插槽，充電速度亦有所提升（圖 Apple）

iPhone 15 系列充電功率提升、全員 2 小時內充滿

中國內地科技傳媒「新評科技」，經常會為新推出的手機進行電池續航及充電方面的測試，日前 iPhone 15 系列機種的測試數據就正式出爐。是次他們測試的機種包括 iPhone 15 系列中的 iPhone 15、15 Pro 以及 15 Pro Max，全部都可以在 2 小時之內充滿，具體數字如下👇👇👇

iPhone 15：最高穩定功率20.3W、平均功率8.9W，1 小時 53 分 52 秒充滿

iPhone 15 Pro： 最高穩定功率20.3W、平均功率8.9W， 1小時56分52秒充满

iPhone15 Pro Max：最高穩定功率 24.9W、平均功率11.6W，1 小時 56 分完全充满

iPhone 15 系列充電速度仍然包尾？

新評科技方面在測試中「恭喜」iPhone，指今次是首次 iPhone 系列全員的充電時間可以縮短至 2 小時以內，「可謂是跨時代的一步」；然而在同一時間，他們亦將 iPhone 15 系列充電的時間與其他 Android 手機放到一起對比，iPhone 15 系列今次測試的 3 部機種在 67 部手機當中佔據榜尾 3 個席位。

iPhone 15 系列充電速度「包尾」主要原因還是因為 Apple 的保守設計，iPhone 15 系列的充電功率雖然有提升，但仍然只局限在 30W 之內，而且在充電 80％ 後會進入極慢速的涓充電模式，對比已經大舉挑戰半小時內充滿、超高功率輸入的 Android 手機而言相當輸蝕。