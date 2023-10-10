Amazon jp/us 寄香港免海外運費方法｜日本、美國 Amazon Prime Day 優惠又再推出，除了多很多抵買得家電、電腦配件、耳機外，Amazon 更再次推出香港免運費服務，只要購買滿指定金額，就能用極抵價錢購物，再免運費送到香港。不想錯過限定兩日的 Prime Day，就要留意以下內容。



Amazon免運費

美國和日本 Amazon 同時提供香港免運費服務，只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。

日本 Amazon 免運費到香港，需要消費滿 12,000 日圓；美國 Amazon 則需要費滿 49 美元。同時，揀選心水產品時，除了看有沒有 Prime Day 折扣外，更要留意有沒有「Amazonグローバル送料無料」（國際免運費），或「FREE Shipping to Hong Kong」，才有免運費服務。

要買新iPhone？一文教你減少電池損耗 看完後舊手機還能再戰幾年

Amazon 免運費送貨上門

Amazon Prime Day

美國 Amazon 現正推出「Prime Big Days」活動，由 10 月 10 日～11日，只要在 Amazon US 活動官網，就能找到多款 Prime 會員限定產品優惠。而日本 Amazon 則在 10 月 14 日～15日，推出「Prime 感謝祭」，如這兩天錯過了「Prime Big Days」的話，也可以到日本 Amazon 再挑選優惠產品。

情侶深圳打的被載昏暗地盤接陌生男、遇公安獲救！網民指做錯兩事

一日 Amazon Prime 會員

由於 Prime Day 優惠需要 Prime 會員才能使用，如果不想支付月費 $14.99 美元會費，值又有心水產品打算在 Prime Day 入手的話，建議可以申請一個新的 Amazon 會員 ，從而得到 30 日的免費 Prime 資格，以藉此拿到優惠資格。

👇👇Amazon Prime會員免費註冊教學👇👇