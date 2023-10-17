消委會電子廁板｜天氣轉涼，最辛苦的必數如廁、坐上冰冷廁板的時候。為了提升生活質素，不少人會考慮安裝電子廁板，不只能加熱座墊，如廁後更可以噴出暖水清潔。消委會最新分享電子廁板的安全使用方法，以及有什麼人士使用電子廁板時要特別注意。



水溫、水流速度要留意

電子廁板能加熱座墊，讓用家就算在冬天坐下也不會感到冰冷。消委會分享，使用暖風、加熱座墊功能時，溫度不應過高，同時也勿坐太久，有機會導致灼傷。使用洗淨功能時，噴射水流速度和水溫也勿過高，以免讓敏感部位受傷，特別是初次使用。

電子廁板不論是即熱式或儲水式，也要接駁電源插座及食水供應喉管才可使用，安裝時須獲水務署書面許可及由合資格人士安裝。如長期不使用的話，應拔去電源插頭，以及排出機內清水，對電子廁板有更好的保養。

消委會 32 款電子廁板評比👇👇

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3類人使用要小心

消委會教路，初次使用應先把水流速度、座墊、暖水及暖風溫度調至較低，習慣後才慢慢調整到適合的溫度。而兒童、長者或傷健人士使用電子廁板時，應有照顧者的監護或指導。下身部位不適或有傷口的人士，例如痔瘡患者，應先諮詢醫生意見才決定使用與否。

慳電方法

電子廁板需要插電使用，如想慳電一點的話，可以啟動省電模式，或在未來一段時間不使用前關掉電源，如去旅行或夏天。同時要注意，切勿將水潑灑在產品及電源插頭上，以免電子廁板出現漏電、短路。

資料來源：消委會