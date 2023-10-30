Philips AquaTrio 3合1吸塵洗地機實試｜不少人每日仍然需要花費大量體力和時間來清潔地板和家居環境。傳統清潔方法讓這個過程變得相當繁瑣，需要先用吸塵機吸塵，然後再用拖把拖地等，相當麻煩。清潔過程不僅耗時，還容易滋生細菌。但現在，終於有了一個簡化日常清潔體驗的全新設備「Philips AquaTrio 3合1吸塵洗地機」。



Philips AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機不同於以往的吸塵機產品，如塵袋式吸塵機和無線吸塵機等。它能實現同一時間吸塵、洗地和除菌的功能，不僅節省清潔時間，還節省了存放各種清潔工具的空間。新機的雙滾刷吸塵洗地機內置了AquaSpin滾筒式活水吸洗技術，以及突破性的反向旋轉雙滾刷吸扒技術，再加上專利的高轉速離心力滾刷和淨水污水分離設計，它能夠持續使用淨水來高效清潔地板上的污垢，同時避免了二次污染。而且，清潔完成後，它還可以自動進行清洗，杜絕隱藏的污垢和異味。

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記者實試時，吸力相當不錯，而且可以同時濕拖地板，同一時間做兩個步驟，真的非常方便。而且大家還可以加不同的地板清潔劑／消毒於水箱內，在濕拖同時又可消毒。不過如果使用時，最好盡量都向前後拖不要停下，因為當一停下時會有稍多水會流出。

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另一方面，傳統的拖地方法經常在清潔中段時只能使用污水拖地，這不僅骯髒，還容易讓細菌傳播到家中其他地方。新機內置了Aqua Diffusion水擴散過濾系統，能夠將從硬地板吸入的乾濕污垢和空氣分離並鎖定在污水箱內，同時使用淨水和污水完全分離的設計，確保污水不會污染淨水。

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一般濕拖機最麻煩便是要為保持機身和滾刷清潔，這台新機只需將機身放在底座上，然後輕輕按下按鈕，即可啟動自動清洗循環，非常方便。不單可徹底清潔機內的管道、吸扒和滾刷，免去了手動拆卸滾刷清洗的步驟和時間，同時也能杜絕隱藏在機內的污垢。底座還可以讓滾刷在使用後風乾，避免產生異味或惡臭。