AI真人版Pokemon 寶可夢！小智、比卡超造型超驚嚇｜自從 AI 工具普及後，越來越多人利用 AI 去自製動畫、圖片，甚至能做 AI 自動生成內容。外國一名網民經常在 X、YouTube 分享用 AI 製作的內容，把動畫、電影作品變成真人版或日本版。最新又將《Pokemon》真人化，但......小智和比卡超都面目全非，甚至有種陰森恐怖。



YouTube@demonflyingfox 頻道新片利用AI將《Pokemon》變成荷里活科幻動作片風格的真人版。影片一開始就見到小智與比卡超的對話，可以小智手中的不是精靈球，竟是一把機關槍。而鏡頭一轉到比卡超，更以超低沉的「PIKACHU」回應，但可愛的比卡超形象崩壞，變成一隻像是《山海經》才會見到的怪物一般。

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不只有小智和比卡超，連小剛、小霞、火箭兵團、噴火龍、巴他蝶等經典的第一代《Pokemon》動畫成員都有登場，但都慘被 AI 真人化，唯有大木博士比較正常。

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有網民回應指這是有史以來最可怕「Al版 Pokemon」，另外更有網民爆笑回應：「畢竟他們是 Pocket Monsters」。看到各種本身非常可愛的 Pokemon 變成怪物，記者也明白為什麼小智他們會拿著機關槍、手槍，如果生活在這個世界，帶把火箭炮出街也不足為奇。

資料來源：YouTube@demonflyingfox