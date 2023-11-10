豐澤11月特賣場開倉｜豐澤特賣場開倉再次展開，今次同樣有大量家電激減，同時有人氣的 iPhone 14 系列、Samsung 手機、平板電腦。根據以往開倉經驗，每次都有一些限量產品劈價優惠，因此吸引大量市民排隊入場搶購。想早一步入到特賣場執平貨，就要先登記抽籤入場時段。



今次豐澤特賣場開倉仍會在荃灣周氏商業中心3樓舉行，先前數次的開倉，都有手機、手提電腦、MacBook、平板電腦、各款家電劈價推出，甚至有產品減近半價。當中亦不乏一些陳列品、整修品或退換品，以極低價清貨。如打算入場挑選陳列品的話，要留意陳列品沒有保養，購買時建議即場檢查清楚。

特賣場詳情



舉行日期：11月24日～12月3日

舉行時間：早上11:30～晚上8:00

每日購物時間名額： 1,350 個 (每位會員可攜同一位朋友到埸)

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

登記時間：11月10日～19日23:59



3步登記豐澤特賣場

上次開倉活動優惠產品回顧👇👇

+ 7

🖥MacBook、手提電腦類別

+ 34

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 26

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 26

📺家電及美容類別