豐澤11月特賣場開倉｜3步簡單登記 iPhone、家電、平板電腦劈價
撰文：陳錦洪
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豐澤11月特賣場開倉｜豐澤特賣場開倉再次展開，今次同樣有大量家電激減，同時有人氣的 iPhone 14 系列、Samsung 手機、平板電腦。根據以往開倉經驗，每次都有一些限量產品劈價優惠，因此吸引大量市民排隊入場搶購。想早一步入到特賣場執平貨，就要先登記抽籤入場時段。
今次豐澤特賣場開倉仍會在荃灣周氏商業中心3樓舉行，先前數次的開倉，都有手機、手提電腦、MacBook、平板電腦、各款家電劈價推出，甚至有產品減近半價。當中亦不乏一些陳列品、整修品或退換品，以極低價清貨。如打算入場挑選陳列品的話，要留意陳列品沒有保養，購買時建議即場檢查清楚。
特賣場詳情
舉行日期：11月24日～12月3日
舉行時間：早上11:30～晚上8:00
每日購物時間名額： 1,350 個 (每位會員可攜同一位朋友到埸)
地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
登記時間：11月10日～19日23:59
3步登記豐澤特賣場
上次開倉活動優惠產品回顧👇👇
+7
🖥MacBook、手提電腦類別
+34
📱手機、iPad、智能手錶、相機類別
+26
🎧耳機、喇叭及電視影音類別
+26
📺家電及美容類別
+45