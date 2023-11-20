過度使用手機會變蠢？｜手機／平板已經是現代人生活的一部份，不少奉行 STEAM 教學方針的學校更將這些數碼產品當成教具的一部份，讓學童每天使用。然而，最近一項研究發現，數碼產品使用時間的增加，對人們的認知能力或產生顯著的負面影響。



長期使用數碼產品會導致 2 大能力衰退

根據發表在 Science Alert 的最新研究報告，研究人員對 34 項之前的研究進行了整合分析，分析了各種形式的數碼產品使用(包括遊戲、上網、智能手機使用和社群媒體使用)，並比較了有數碼產品使用失調症狀的人士與沒有失調人士的認知表現分別。

有數碼產品使用失調的人於認知能力方面明顯低於同齡人（圖 Science Alert）

結果顯示，那些有數碼產品使用失調的人於認知能力方面明顯低於同齡人。受影響的主要認知領域是「注意力」，特別是持續注意力，也就是長時間專注的能力。第二個最顯著的差異是「執行功能」，尤其是衝動控制，這反映了管理自動反應或「反射」的能力出現了問題。

任何年齡層皆可能受影響？

值得注意的是，數碼產品使用的性質並沒有影響結果，只要時間足夠長，就能夠影響認知能力；此外，這種趨勢不僅限於兒童或年輕組別，在不同的年齡組別中都有被觀察到。

要知道，目前流行的社交媒體，其以演算法為主軸，目的就是為了吸引用戶的注意力，這些演算法會嚴重影響人們的專注能力，也具有成癮性，使他們很難從數碼產品上解脫出來。

目前流行的社交媒體，其以演算法為主軸，目的就是為了吸引用戶的注意力（圖 Mashable）

而注意力是日常任務的基石，注意力減弱的人在刺激較少的環境中可能會變得難以集中，例如靜態的工作場所或教室。將科技應用於學習的趨勢加劇了這個問題的嚴重性，有教師們也注意到，這些設備在學習環境中實際上會分散學生的注意力。

綜上所述，過度使用手機確實會降低大腦的認知功能，尤其是注意力和控制衝動的能力。這既影響兒童的學習，也影響成人的工作。所以我們都需要注意管控手機使用時間，避免沉迷其中。建議學校和家長為孩子設立使用規範，成人也要自律，在工作和生活中拿回專注的時間。