Apple正式揭曉今年2023年App Store Awards得主,表彰14款激發用戶創意、探索冒險的卓越app和遊戲。這些獲獎作品由來自世界各地的開發者團隊打造,為用家帶來獨特而意義深遠的體驗,同時促進文化變革,贏得了App Store編輯團隊的高度評價。今年的App Store Award獲獎者從近40個入圍作品中脫穎而出,以表揚其在技術創新、用戶體驗和設計方面的卓越表現。



今年的得獎作品展現了App Store和蘋果生態系統的創意、技術創新和設計的無窮可能性。其中,《AllTrails》提供全面的行山徑指南和戶外探索建議,以此滋養社區;《Prêt-à-Makeup》在iPad上為專業化妝以及普通用戶提供逼真的化妝畫板,同時促進包容和自我表達。而《Photomator》的機械學習驅動工具能夠精簡高級的編輯流程,帶來更簡捷的體驗。此外,《MUBI》精心策劃以人道為本的傑出獨立電影和國際紀錄片;而《SmartGym》則以其全面的鍛煉、日常訓練課程和強大的健身報告庫在Apple Watch上大放異彩。

在遊戲類別中,《崩壞:星穹鐵道》以其複雜的角色和戰術豐富的戰場場面,在iPhone上呈現令人難以忘懷的故事;而《Lost in Play》邀請玩家參與史詩般的點擊式冒險遊戲,展現迷人而富有想像力的敘事。此外,《Lies of P》向玩家呈現精心製作的暗黑奇幻世界;Apple Arcade的《Hello Kitty Island Adventure》則帶來身臨其境的遊戲體驗,遊戲的主要目標是甜美的友誼。

👇2023年App Store Awards的得獎名單👇

App類別

年度iPhone App:《AllTrails》,由AllTrails, Inc. 開發。

AllTrails

年度iPad App:《Prêt-à-Makeup》,由Prêt-à-Template 開發。

Prêt-à-Makeup

年度Mac App:《Photomator》,由UAB Pixelmator Team 開發。

Photomator

年度Apple TV App:《MUBI》,由MUBI, Inc. 開發。

MUBI

年度Apple Watch App:《SmartGym》,由Mateus Abras 開發。

SmartGym

遊戲類別

年度iPhone 遊戲:《崩壞:星穹鐵道》,由COGNOSPHERE PTE. LTD. 開發。

崩壞:星穹鐵道

年度iPad 遊戲:《Lost in Play》,由Snapbreak Games 開發。

Lost in Play

年度Mac 遊戲:《Lies of P》,由NEOWIZ 開發。

Lies of P

年度Apple Arcade 遊戲:《Hello Kitty Island Adventure》,由Sunblink 開發。

Hello Kitty Island Adventure

「文化影響力」得主

除了表揚最佳App和遊戲,Apple App Store編輯還選出了五位「文化影響力」得主,這些作品通過App和遊戲推動了積極的變革。

《Pok Pok》,由Pok Pok 開發。這個兒童數碼玩具室為各種背景和能力的學前兒童提供了一個共融的玩樂、探索和視覺世界的空間。

Pok Pok

《Proloquo》,由AssistiveWare 開發。這是十多年來輔助使用App的無障礙先驅,創造輔助溝通系統 (AAC) 工具,協助世界以新方式溝通。

Proloquo

《Too Good To Go》,由Too Good To Go 開發。這個App讓用戶以實惠價格與有剩餘未售出食物的餐廳和商店連結,助力減少浪費食物。

Too Good To Go

《Unpacking》,由Humble Bundle 開發。這個App通過各種冥想謎題,以變革和連結的經歷為主題,為用戶帶來撫慰心靈的成就。