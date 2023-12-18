業界共論發展前景　年輕人可通過香港窗口與世界Web3行業連接

在由Central Research、Techub News、香港01主辦，IOST、Cointime、Web3Labs、L7 聯合主辦的「Big Demo Day Annual Summary」上，香港數字金融協會聯席會長陳家豪表示，香港具有全球領先的 Web3 監管框架，內地暫時收到限制的 Web3 行業可以在香港先行先試，香港取得的成績未來或許能得到中央政府更多的認可和支持。陳家豪還表示，中國的年輕人可以通過香港這個窗口參與 Web3 行業，與世界的 Web3 行業連接。



香港數字金融協會聯席會長陳家豪。

新火科技旗下新火資產管理（香港）有限公公司投資解決方案主管 Tony Luk表示，新火資管已經獲得香港證監會第4和第9類牌照，可以向用戶提供合規的虛擬資產相關服務。Tony Luk 表示，其對明年的虛擬資產行業很有信心，但高收益和高風險是並存的，建議用戶選擇多元化的投資以分散風險。

新火科技旗下新火資產管理（香港）有限公公司投資解決方案主管 Tony Luk。

BC 科技 CFO 胡振邦表示，香港如何合規如何執法是很重要的，香港有全球最大規模的 OTC 交易，如果能用恰當的合規方式讓 OTC 交易進入合規交易所，這將為合規交易所帶來很大的交易量。胡振邦還表示，如果以香港的監管框架來發行穩定幣，穩定幣將有機會成為很多國家之間貿易的貨幣。

BC 科技 CFO 胡振邦。

勝利證券董事/總經理 Daphne Shao 表示，香港的監管在全球金融體系裏是領先的，香港是少數支持 Web3 並對行業進行監管的地方。目前，香港 Web3 相關金融產品的交易種類還相對比較欠缺，希望香港在之後可以有更多的交易種類提供給投資人。

勝利證券董事/總經理 Daphne Shao。

木蘭資管法律合規總監吳文謙表示，香港此前出現的 JPEX 等涉嫌詐騙的案件中，受害者幾乎都是一些傳統的，沒有加密貨幣投資經驗的散戶。因此，建議香港政府多做一些投資教育宣傳，並在 Web3 廣告宣傳方面進行監管。