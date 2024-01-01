電熱氈安全使用貼士．皮膚直接接觸電熱氈恐至低溫燙傷｜經過一個寒冷的聖誕節，應該有不少人都準備好禦寒措拖，包括分享過很多次的 CP 值最高保暖神器 - 電熱氈。可是，使用上仍有很多要注意的地方，才能用的放心又慳電。



「台電電力粉絲團」在 Facebook 專頁分享，使用電熱氈時的 4 個必要原則：

平鋪使用

電熱氈內佈滿電線和發熱線，過度彎曲摺疊時，有機會每電熱線故障，因此不應過度屈折或擠壓造成過熱問題。使用時，可先平鋪在墊褥和床單之間，可避免睡覺時轉身付電熱氈過度摺疊。

控溫定時

電暖氈大多在睡眠時使用，可是長時間近距離接觸身體，有機會出現低溫燙傷，特別是嬰兒﹑孕婦﹑行動不便長者等，對燙傷沒及時反應更危險。因此，使用時最好設定時間掣，避免睡着後過長時間運作，台電建議睡前半小時預熱，就能關上電暖氈入眠。

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衣物或薄被隔開

同樣為了防止皮膚長時間接觸電熱氈，造成低溫燙傷，不應讓皮膚直接觸摸到電熱氈，台電建議建議使用電熱氈時，在氈上鋪床單或薄氈使用。

商品檢驗標識

台電建議選購具有商品檢驗標識、過熱保護、自動斷電、恆溫定時控制的款式，香港購買的話，則建議在有信譽的店舖、品牌或網購平台入手，產品質素有一定的保障，出現問題也能找到查詢對象。

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資料來源：台電電力粉絲團